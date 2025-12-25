人気スタイリスト、石田純子さんの連載『石田純子のおしゃれ塾』。大人の女性たちに向け、流行を取り入れつつ上品なおしゃれのポイントを指南します。今回は手持ちの服を今っぽく雰囲気を変える着こなしについて。読者モデルの谷本さん（68歳）は「手持ちの服の雰囲気を変えたい」とのことですが――。（撮影：中村彰男 文：神素子 ヘアメイク：木下優）

【写真】肌がくすんで見えないためには、顔まわりの色味に注意して

* * * * * * *

くすみカラーの着こなしを教えて

筋金入りのおひとりさま歴58年です。と言っても、一つ屋根の下には両親・妹・姪2人の3世代6人がワイワイ暮らす、今どき珍しい大家族。

姪たちとは姉妹のような関係性で、いっしょに海外旅行、アフタヌーンティー、美術館巡りなどを楽しんでいます。

ファッションはプチプラも含め、いろいろ新しいものを試すのが大好きです。

この冬は「くすみカラー」が気になっているのですが、顔まで暗くなってしまいそうでちょっと心配。

上手な着こなし方を教えてください



読者モデル 吹野明美さん（58歳）の「いつもの着こなし」

大人が着るべきは「パステル調のグレージュ」です

くすみカラーは「ニュアンスカラー」とも言われる、冬の注目色。

色鮮やかなアイテムに抵抗がある人でも手に取りやすい、人気の色味です。ただ一歩間違うと老けて見える恐れがあるので、それを防ぐ3つのポイントをお伝えします。

1つめは色のトーンです。「パステルカラーに薄くグレーを重ねた」くらいの色がおすすめ。えんじやモスグリーンなどの暗い色調は落ち着くかもしれませんが、肌がきれいに見えないので、実は大人向けではありません。



ニットポンチョ￥27,500／セラッチ ジャポン タートルニット 参考商品／DUE deux パンツ￥74,800／アンティパスト（クープ・ドゥ・シャンピニオン） ブローチ各￥3,960／ともにdesignsix バッグ￥6,490／カシュカシュ（アンビリオン） ブーツ￥39,600／ヒルズアヴェニュー（プライア）

くすみカラーには流行のデザインを選ぶ

2つめはデザイン。

シンプルな形のセーターやカーディガンだと、残念ながら実年齢より老けて見えがち。

パフスリーブジャケット（写真）やボレロなど、流行のデザインを選ぶと、若々しく上品にまとまります。



ブルージャケット￥20,900／セモア プリントカットソー￥18,700、パンツ￥28,600／ともにKEI Hayama PLUS 帽子￥13,200／グラヴェール（ムーンバット） イヤリング￥3,850／LIMITED NUMBER（お世話や） バッグ￥27,500／セラッチ ジャポン スニーカー￥23,980／マッキントッシュ ロンドン（モーダ・クレア）

締め色を効果的に使って肌はくすませない

3つめは、顔まわりにくっきりした色をもってくること。

くすみカラーはワントーンでまとめるときれいに見えますが、全体がぼんやりし、肌がくすんで見えてしまいがちです。

それを避けるには、顔まわりの色味が大事。白は顔を明るく見せますし、写真のように同系色の濃い紫を入れると引き締まって見えます。

この3つをおさえて、冬らしいニュアンスカラーを楽しんでください。

◆読者モデル・吹野さん変身後のコメント

くすみカラーは寂しい印象になるのではないかと思っていましたが、予想以上に明るくていい感じ。色の効果か、急に大人の女性になった気がしました！ もう十分大人ですが（笑）

※記事内の商品価格はすべて税込です

※商品によっては在庫がなく、ご用意できない場合もあります