ペットと暮らす中高年女性は6割強。飼わない理由は「前の犬への愛着」「重度のアレルギー」「ペット不可の物件」「動物の毛がにがて」
創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。大切な家族の一員であるペットたち。かかる費用や利用しているサービスなど、その実態を覗いてみました。今回は、ペットと暮らすことになったきっかけについて紹介します。
* * * * * * *
【回答者数】158人 【平均年齢】59.8歳
【回答者の内訳】20代…6人／30代…12人／40代…8人／50代…38人／60代…62人／70代…25人／80代…6人／不明…1人
Q. 現在、ペットと暮らしていますか？
Q. 現在、ペットと暮らしていますか？
＜「今は暮らしていない」「暮らしたことがない」と回答した方に聞きました＞
Q. 今後ペットを飼いたいと思いますか
Q. 今後ペットを飼いたいと思いますか
（写真：stock.adobe.com）
Q. 現在、飼っていない理由は？
死んだ犬に今も愛着を持っているため、新しく迎える気にならない
（59歳・専業主婦）
保護猫を飼い始めて1年くらい経った頃に、夫が突然不調を訴えました。病院に行くと、重度の猫アレルギーとの診断。このままでは死に至ると言われて、譲渡会を行っていた動物病院に泣く泣くお返ししました
（60歳・フリーランス）
娘に「お母さんのほうがペットより先に死ぬから飼わないで！」と言われ、悔しいけどもっともだと思うから
（77歳・自営業）
お金がかかるし、育てる体力もない。さらにペット不可の物件に住んでいる
（63歳・無職）
動物の毛が部屋の中のいろいろなものについたり、床に落ちたりするのが嫌い
（不明歳・不明）
＜２につづく＞