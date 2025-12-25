創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。大切な家族の一員であるペットたち。かかる費用や利用しているサービスなど、その実態を覗いてみました。今回は、ペットと暮らすことになったきっかけについて紹介します。

【グラフ】飼っているペットの種類は？

* * * * * * *

【回答者数】158人 【平均年齢】59.8歳

【回答者の内訳】20代…6人／30代…12人／40代…8人／50代…38人／60代…62人／70代…25人／80代…6人／不明…1人

Q. 現在、ペットと暮らしていますか？



Q. 現在、ペットと暮らしていますか？

＜「今は暮らしていない」「暮らしたことがない」と回答した方に聞きました＞

Q. 今後ペットを飼いたいと思いますか



Q. 今後ペットを飼いたいと思いますか



（写真：stock.adobe.com）

Q. 現在、飼っていない理由は？

死んだ犬に今も愛着を持っているため、新しく迎える気にならない

（59歳・専業主婦）

保護猫を飼い始めて1年くらい経った頃に、夫が突然不調を訴えました。病院に行くと、重度の猫アレルギーとの診断。このままでは死に至ると言われて、譲渡会を行っていた動物病院に泣く泣くお返ししました

（60歳・フリーランス）

娘に「お母さんのほうがペットより先に死ぬから飼わないで！」と言われ、悔しいけどもっともだと思うから

（77歳・自営業）

お金がかかるし、育てる体力もない。さらにペット不可の物件に住んでいる

（63歳・無職）

動物の毛が部屋の中のいろいろなものについたり、床に落ちたりするのが嫌い

（不明歳・不明）



＜２につづく＞