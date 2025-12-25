ストレスや不規則な生活習慣によって、自律神経のバランスは崩れがち。心身のさまざまな不調にも繋がります。肺を動かしている筋肉を意識した呼吸で、自律神経に直接アプローチしましょう（構成：山田真理）

あなたの呼吸力をチェック！

* * * * * * *

吸って吐く呼吸は間違っている

早足で歩いただけで息が切れる、休んでも疲れがとれない、手足が冷える――。こうした不調を感じる場合、呼吸力が低下しているかもしれません。

私たちは毎日、無意識に呼吸をして空気を出し入れしています。しかし、正しい呼吸ができている人はほとんどいないのが現状です。現代人は不規則な生活やストレスの影響で自律神経が乱れやすく、安静時も浅く速い口呼吸をしている人が非常に多い。私はこれを、「ハアハア呼吸」と呼んでいます。

とくにシニア世代は、肺のまわりにある「呼吸筋」の柔軟性が低下し、呼吸が浅くなりがちです。

また、コロナ禍のマスク生活、長時間のスマホ操作や家事などによる前かがみの姿勢もハアハア呼吸の原因に。効率よく酸素を取り込める鼻呼吸よりも筋力を使わずラクに行えるため、癖になってしまいます。

その結果、息苦しさを感じたり、肩こり、頭痛、慢性疲労、睡眠障害、冷え、免疫力の低下といった不調を招くのです。

自覚がない場合も、肺という臓器は目立った症状が出にくいため、気づかないうちに呼吸力が弱っている可能性があります。ご自身がどのくらいの状態か、次ページのリストで確認してみてください。



●呼吸力をチェック！

私は、ハアハア呼吸が増えている背景には、「呼吸」への誤解も大きく影響していると考えています。たとえば深呼吸をする時、「吸って、吐いて」という掛け声の順番で行う人がほとんどではないでしょうか。しかし、それは間違いなのです。

先に大きく息を吸った場合、吐く時に肺の中の空気を出し切ることができず、約25％は「残気」として肺に残ります。そのため肺のスペースが狭くなり、次に息を吸おうとしても、十分な量の酸素を取り込めません。すると、すぐ次の息が吸いたくなって浅い呼吸を繰り返し、常に低酸素状態という悪循環に陥ります。

また、理科の授業で「生き物は酸素を吸って二酸化炭素を吐き出す」と習ったためか、二酸化炭素は体に不要なゴミだと思われがちですが、それも誤解。二酸化炭素は人間が生きていくうえで必要不可欠な存在です。

外気から取り込んだ酸素は、ヘモグロビンと結合して各組織の細胞まで運ばれます。しかし、二酸化炭素の量が十分にないと、ヘモグロビンは結合した酸素を切り離して細胞に引き渡すことができません。つまり二酸化炭素は、全身の末端にある毛細血管の隅々まで酸素を行きわたらせる、陰の立役者。

浅く速い呼吸を繰り返して血中の二酸化炭素が失われすぎると、細胞に届く酸素量も減ってしまいます。正しい呼吸がいかに重要か、おわかりいただけたでしょうか。

代謝が上がって寝つきが良くなる

酸素を無駄遣いしないために私が提唱しているのが、横隔膜をしっかり動かす「シン呼吸」。《シン》には「深」と「真」という意味が含まれ、息を深く吐き切るのがポイントです。基本は文字通り、(1) 呼（吐く）、(2) 吸（吸う）の順番で。肺の空気を出し切れば、吸おうと意識せずとも新鮮な空気が肺に入ってきます。

肺には筋肉がないため、自分で動かすことができません。では何が動かしているかというと、肺を覆う胸郭のまわりにある約20種類の呼吸筋。そのなかでも重要な働きをしているのが、肺の下に位置する横隔膜と、肋骨の間にある肋間筋です。この2つの収縮運動で肺を広げたり縮めたりし、空気を取り込みます。

とくに横隔膜は、深く呼吸をすれば約10cmも上下に動くため、まわりの呼吸筋も同時に動いて効率的な酸素・二酸化炭素の交換が可能に。さらに横隔膜のまわりに集まっている自律神経を刺激し、副交感神経を優位にすることができるのです。

良い呼吸の目安は、1回10秒。7秒吐いて、3秒ほど自然に空気が入ってくるのが理想です。まずは、息を長く強く吐き出す癖をつける「ガス抜き呼吸」にトライ。固まりがちな肩甲骨まわりもストレッチで柔らかくほぐし、呼吸筋や胸郭の可動域を広げていきましょう。

1ヵ月ほどで心拍数や血圧が安定し、代謝が上がって手足が温まる、寝つきが良くなるといった効果を感じられるはず。横隔膜が動いて腸が刺激されるため、便秘の解消にも繋がります。鼻呼吸が習慣になれば、風邪などの感染症予防にも。

さらに、呼吸は感情と連動していることも研究でわかっています。副交感神経が優位になることで、心の緊張や興奮が抑制され、リラックス状態に。イライラや不安を感じた時には、シン呼吸を意識してください。

次の記事は実践篇です。テレビを見ている時、信号を待っている時、仕事や家事の合間などに行うのがおすすめ。健やかな呼吸を身につけ、心身の不調を改善していきましょう。

＜実践編につづく＞