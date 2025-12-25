内閣府の「令和7年版高齢社会白書」によると、令和6年の労働力人口総数に占める65歳以上の者の割合は13.6%と、長期的に上昇傾向にあるそうです。この状況のなか、ジャーナリストの若月澪子さんは「年金だけでは暮らせず、働き続けざるを得ない高齢者が増えている」と語ります。そこで今回は、若月さんがさまざまなシニア高齢者へのインタビュー取材をまとめた『ルポ 過労シニア 「高齢労働者」はなぜ激増したのか』より一部引用・再編集してお届けします。

「貯蓄ゼロ」シニア

「給料は日払いか週払いでしかもらったことがない。金が足りない時は前払いでもらうこともある。やりくりが大変なんですよ。月払いにしたいけど、今の状況だと全然できない」

こう話すＤさん（64）は、長年、派遣会社を通じて、肉体労働に従事してきた「貯蓄ゼロ」シニアだ。

事前に「私はライターで、お仕事について取材させて欲しい」と伝えていたが、Ｄさんはカタカナの職業がよくわかっていないようだった。

「えーと、リモートワークだっけ？」

「ＵＳＡ」とプリントされたキャップ帽、メジャーリーグ風の赤と青のスタジャン、骸骨がプリントされたＧパンをはいた痩せた体。ファッションは若者風だが、帽子と黒マスクを外すと、頭のはげた、頬のたるんだおじいさんが現れる。

Ｄさんには貯金も、人生計画もない。その日暮らしの生活を未だに送っている。服装も生活も、10代の頃のまま60代になった。

「いろんな仕事をしてきた。派遣はけっこう長くやってる」

派遣のベテラン

Ｄさんは都内にある、家賃３万円のアパートに暮らしている。平日は朝６時に出て、今の派遣先の工場がある湾岸エリアまで電車で移動する。派遣会社は交通費を全額支給してくれない。ＪＲのほうが早いが、私鉄のほうが節約できる。

朝７時開店の駅そばで、まずは朝食を取る。お気に入りは、春菊の天ぷらそば。食べ終わるとコンビニのイートインスペースの片隅に座って、１４０円のコーヒーでまったりとした時間を過ごす。服装は作業用ズボン、上着はいつものスタジャン、ＵＳＡのキャップ帽。

出勤は８時半。派遣先のある湾岸エリアには、東京湾を囲むように多数の倉庫が立ち並んでいる。最寄り駅から、倉庫作業に向かう人の群れが続々と倉庫へ吸い込まれていく。Ｄさんが現在派遣されているのはレンタルされたパソコンやＷｉ-Ｆｉのルーターなどの修理及びクリーニングを行うメンテナンス工場だ。派遣の中年女性たちと、作業服を着た社員が、ロッカールームで安全靴に履き替える。

「今日はこちらの作業をお願いします。数をたくさんこなすよりも、丁寧にキレイに、やり直しがないように」

Ｄさんが「カチョー」と呼ぶ、作業着姿の40代くらいの社員が、今日の業務を説明する。説明と言っても、やることはだいたい同じだ。工場内は天井が高く、機械とダンボールがところ狭しと並び、鈍い機械音が響いている。働く人は驚くほど少なく、数名のエンジニアがパソコンに向かってもくもくと作業している。

「時給は１２３０円。週払いだと、いろいろ引かれるから手取りは３万５０００円くらいかな」

Ｄさんと同じ作業をする派遣社員はだいたい２〜３名で、女性が多い。

「この仕事のいいところは、派遣の女性たちと仲良くできること。女の人と話せるのがラッキー」

働く目的が「女の人と話せる」というシニア男性は実は多い。Ｄさんも昼休みに休憩室で派遣の30〜60代の女性たちに囲まれ、コンビニ弁当を食べるのが楽しみだ。

しかし、メンバーが１か月同じならば長いほう。たいてい「派遣さん」は１週間、早ければ１日で、次々と入れ替わる。もう１年くらい勤めているＤさんは、この職場では派遣のベテランになってしまった。

フォークリフトの仕事は50歳でクビに

Ｄさんは中学を卒業してすぐに働き始めた。父親は瓦職人だったが、「お前は背が低いから向いてない」と言われ、跡を継がなかったという。

最初に勤めたのはパン屋、その後は精肉の卸会社に正社員として勤めた。買い付けてきた牛や豚の塊を飲食店などに卸す仕事で、キツイ肉体労働。ここで体が鍛えられたという。

「牛や豚の肉の塊を、中華料理店なんかに持って行く。一つ40万円とかでね。朝も早いし、夜は遅いし、肉の塊は重かったけど10年勤めた」

その後は東京都環境局にアルバイトで入りごみ収集の作業に従事した。40歳前後で派遣会社に登録。ちょうど小泉改革で、非正規雇用が増えはじめ、派遣会社が乱立した頃だ。

Ｄさんは派遣先でフォークリフトの免許を取り、川崎や蒲田、新木場などの物流倉庫で荷物を運搬した。

「フォークに乗せる荷物は、自分でパレットに載せなくちゃいけない。スゲー重いんですよ。ドリンクとかそういうのばっかりだから」

フォークリフトは10年ほど乗っていたが、50歳頃になると仕事がパッタリとなくなった。

「年のせいかな。フォークの仕事を断られるようになって。本当は今もフォークに乗りたい。日当が１日あたり５０００円くらい違うから。でも年齢不問の求人でも断られる。派遣会社に頼んでもダメ」

Ｄさんがフォークリフトに乗れなくなったのは、年齢のせいなのか、個人的な理由なのかはよくわからない。

お金を増やす方法

その日暮らしのＤさんは、社会保険料を差し引かれた週３万５０００円ほどで生活し、家賃などが払えない時は前借りする。働けなくなれば収入が途絶えてしまう。インフルエンザやコロナなど、感染症になった時はどうしているのか。

「インフルもコロナも、なったことない。病院は会計になるまでいくらかかるのかわからないから、行かない」



それでも、健康に不安がないわけではない。

「下向いて仕事しているせいか、頭痛がするから、いつも頭痛薬を持ち歩いている。この間もあんまり頭が痛いから、マッサージに行ったら、血の巡りが悪いとか言われた」

Ｄさんに「何歳から年金を受け取るのか」と尋ねたら、繰り上げ受給ができることを知らなかった。

Ｄさんにとってお金を増やす方法は、平和島のボートレースだ。

「競艇のYouTube見て、この選手、調子良さそうだなと思ったら、仕事の後にそのまま競艇に行く」

かけるのは１００円や２００円。競艇新聞に赤ペンを入れるＤさんは真剣だ。

「周りは結婚しろしろって、うるさいんだよね。割と年は若く見られるほうだからさ」

Ｄさんは自分が20〜30代のような口ぶりで語る。正直に申し上げると、最初にＤさんに会った時、70歳以上に見えた。

変わらない世界

Ｄさんは同じ東京に住んでいても、別の世界の住人だった。Ｄさんの生活レベルは彼が中学を卒業した50年前と、ほとんど変わっていない。一応断っておくと、Ｄさんの仕事ぶりはマジメそのものだし、会話がちぐはぐになることもなかった。社員や派遣さんとも仲良くやっている。

風邪一つひかず、競艇を楽しみ、キツイ肉体労働も「大したことがない」と言い、昼休みには派遣の女性に囲まれ、欠けた前歯でむしゃむしゃと弁当を食べているＤさんは、それはそれで幸せな人かもしれない。

しかし、Ｄさんはどこからどう見ても貧困状態にある。50年も働き続けてきた人が、50年前と同じ生活をしている。それなのに、Ｄさんは自分の貧困に無自覚だ。

一体、Ｄさんを変わらない世界に閉じ込めたのは誰なのだろう。

