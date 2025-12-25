吉岡里帆、大河『豊臣兄弟！』チームでクリスマス満喫「プレゼント何もらいました？」「楽しめたみたいで良かった」
俳優の吉岡里帆さんは12月25日、自身のInstagramを更新。2026年1月から放送開始の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）のメンバーとクリスマスを過ごしたことを明かし、オフショットを公開しました。
この投稿にファンからは、「カワイイ」「楽しめたみたいで良かったです」「今年もりほさんにいやされました」「猿のぬいぐるみは豊臣兄弟ですか」「大河ドラマ楽しみにしてます」「プレゼント何もらいました？」との声が集まりました。
クリスマスのおすそ分け吉岡さんは、「Merry Xmas 今年は大河チームみんなで大プレゼント大会しました」とつづり、5枚の写真を掲載しました。1枚目には、「Merry Christmas」とバルーンで飾り付けられた部屋とサルのキーホルダーが写っています。また3枚目はカメラに向かってほほ笑む吉岡さんの姿です。
『豊臣兄弟！』とは？俳優の仲野太賀さんが主演を務める同作品は、豊臣秀吉の弟で豊臣家の天下統一に大きく貢献したと言われている豊臣秀長の目線から、戦国時代を描いた作品です。仲野さん、吉岡さんのほかにも、池松壮亮さんや宮崎あおいさん（※崎はたつさき）、小栗旬さんといった豪華俳優陣の出演が予定されています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
