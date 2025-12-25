創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。大切な家族の一員であるペットたち。かかる費用や利用しているサービスなど、その実態を覗いてみました。今回は、ペットと暮らすことになったきっかけについて紹介します。

【グラフ】現在、ペットと暮らしている人の割合は？

* * * * * * *

【回答者数】158人 【平均年齢】59.8歳

【回答者の内訳】20代…6人／30代…12人／40代…8人／50代…38人／60代…62人／70代…25人／80代…6人／不明…1人

＜１よりつづく＞

＜「暮らしている」と回答した方に聞きました＞

Q. ペットと暮らすことになったきっかけは？

●セキセイインコ／1羽／10年

10年前、高校生の娘が部活のレギュラーから外れ落ち込んでいたので、以前から検討していたインコを2羽購入。オス同士だとペットショップの人が言ったのに、1羽はメスだったようで、気づけば卵を生んでいた。今年相次いで親鳥が他界し、子どもだけが残っている（57歳・公務員）

●スコティッシュフォールド／1匹／13年

子どもを交通事故で亡くし、2年間泣き暮らしていました。そんな私に夫がこの子猫を連れてきてくれたのです。私たち夫婦に笑顔と幸せと会話を運んできてくれた天使（62歳・専業主婦）

●柴犬／1匹／4ヵ月

とにかく柴犬が大好き。今の子は3代目です。1匹目は小学校への迷い犬、2匹目は教え子からの譲渡、3匹目は無料でくださるというので飼うことにしました（67歳・年金受給者）

●ニホンイシガメ／1匹／40年

現在45歳の息子が5歳の頃、近所の河原で拾ってきた。それ以来40年、病気もせずに元気にしています。10cmくらいの子亀が20cmくらいに成長！（69歳・年金受給者）



（写真：stock.adobe.com）

●ミニチュアダックス／1匹 ／5年

ペットショップで何度か見かけていたが、いつもごはんを残し、おとなしくさみしそう。助けてあげたいと思って（56歳・無職）

●猫／1匹／10ヵ月

敷地内にフラッと来るようになった野良の子猫。最初は家の中で猫を飼うことに抵抗があり、迎え入れられませんでした。ところがある日、ほかの成猫に襲われているのを目撃。泥だらけになった子猫を見捨てられず、成猫を追い払い、体を拭いてあげ……気づけば家族の一員に（45歳・専業主婦）

●メダカ／40匹／5ヵ月

夫を亡くして一人暮らしになり、心を寄せる生き物が欲しくて。友人に分けてもらった（84歳・年金受給者）

●トイプードル／1匹／5年

友人がトリミング店で「飼い主募集」というチラシを見て、私に連絡してくれたことがきっかけ。前の飼い主はがんで、後を見てくれる人がいないので手放したらしい（68歳・パート）



（写真：stock.adobe.com）

Q. ともに暮らすペットの種類は？（複数回答可）



Q. ともに暮らすペットの種類は？（複数回答可）（グラフを拡大）

ほかには…ハリネズミ、フトアゴヒゲトカゲ、モモンガなど