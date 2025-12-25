北陸エリア民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキング！ 2位「石川県野々市市」、では1位は？【2025年】
北陸エリアに住む20歳以上の男女を対象に「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思うか？」という設問で評価し、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜北陸版＞」を発表しました。調査は2021〜2025年の回答を累積して集計（一部2020年の回答含む）しています。
本記事では、北陸エリア民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキングの上位自治体をご紹介します。
居住者からは「公園や施設が新しくて綺麗。車での移動も楽々でストレスフリーなところがいい」「都会過ぎず、田舎過ぎず、自分の感覚にちょうどいいと感じている」「ドラッグストア、コンビニなどがたくさんあって便利」といった声が寄せられ、利便性と快適さの両立が支持されています。
居住者からは「特に刺激はないけど平凡な静かな暮らしがある。昔からの近所付き合いもあり助け合いもある」「自然が豊かな所。海にも近く、新鮮な海産物が手に入ること」「静かで居心地がいい」「自然環境が好きだから。海が近い」といった声が寄せられ、穏やかな暮らしと安心のある生活環境が支持されています。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：野々市市／評点62.7／偏差値66.6石川県野々市市は、若者や子育て世代を中心に人口が増加している活気あるまちです。コンパクトな市域に公園や商業施設、医療機関が充実しており、県内屈指の住みやすさが評価されています。
1位：丹生郡越前町／評点63.2／偏差値67.9福井県丹生郡越前町が、昨年3位から順位を上げて1位に輝きました。越前町はズワイガニや越前水仙など自然と文化に恵まれ、家族でゆったり暮らせるエリアとして評価されています。
