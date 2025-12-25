「実はすごくスタイル良い」指原莉乃、美脚ショット公開＆月額400円のサブスク3000人突破「サブスク最高」
タレントの指原莉乃さんは12月24日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを公開し、さらに身に着けていたアクセサリーについて説明しました。
【写真】指原莉乃の美脚ショット
7枚目では、コンサートで着用していたアクセサリーを紹介。「武道館でつけてたスワロのリングはこれらです！ これは2本セットで上のリングだけつけました」とのことで、値段は1万5400円と書かれています。また、「あんまり宣伝しないのですが実はサブスクでめっちゃ喋ってます だらだらと3000人まで増えました〜」と、月額400円のサブスクリプションは本記事執筆時点で登録者は3500人を超えています。
(文:中村 凪)
「洋服似合いますねー」指原さんはクリスマスツリーの絵文字を添えて、合計7枚の写真と画像を投稿。1枚目は私服の全身ショットで、ワインレッドのトップスに黒いショートパンツ、ストッキングとロングブーツを合わせたコーディネートです。ミニ丈からすらりと伸びる美脚が際立ち、抜群のスタイルが光っています。
ファンからは、「実はすごくスタイル良い莉乃さん」「さしこちゃん、メリー・クリスマス」「綺麗だぁ」「洋服似合いますねー」「脚キレイね」「やっぱりスタイルいいな〜」「指原おしゃれさんだし、健康志向勉強なるから、サブスク最高」「安定に可愛い」との声が集まりました。
コンサートでも美脚を披露普段の投稿でもかわいい姿を公開している指原さん。7日には「AKB48コンサート楽しすぎた！！！！！！！！！」と、ミニスカート姿を披露し、コメントで「青春舞い戻りすぎて泣きました」「最高すぎる」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
