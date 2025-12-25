7人家族の杉浦太陽、家族を支える「2台の愛車」とは

俳優・タレントとして活躍する杉浦太陽さんは、5人の子どもを育てる7人家族の父としても注目を集めています。

2025年8月には、第5子となる夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生し、 杉浦家は7人家族に。子育てや日常の様子は、夫妻の発信を通じて多くの人に親しまれています。

【画像】超カッコイイ！ 「杉浦太陽」×「1000万円超えトヨタ車」を画像で見る！

そんなビッグファミリーの暮らしを支えるのが、日々の移動をともにする家族のクルマです。今回は杉浦家が所有している愛車について見ていきます。

杉浦家では用途に合わせて複数のクルマを使い分けており、その中でも存在感を放つのが、車両価格1000万円を超える本格キャンピングカーです。

2022年に導入したのは、日本最大級のキャンピングカービルダー・NUTS（ナッツ）が手掛ける「クレア」。

トヨタのキャンピングカー専用シャシ「カムロード」をベースにしたモデルで、セミダブルサイズの2段ベッドやバンクベッド、70L冷蔵庫付きのキッチン、ダイニングスペース、家庭用クーラー、マルチルームなどを備えています。

車内で長時間過ごすことを前提にしたレイアウトは、大家族でもゆとりを持って使えるつくり。杉浦家のライフスタイルにも自然にフィットする一台です。

さらに日常の移動を支えるのが、2024年4月に納車されたホンダ「オデッセイ」です。

自身の公式YouTubeで納車を報告し、家族での移動に適した一台として紹介していました。

オデッセイは1994年に初代が登場したホンダのミニバン。スタイリッシュなデザインや乗り心地、快適性能などを備えたことで人気を獲得し、ミニバンブームの火付け役となりました。

現行の5代目は2013年に登場し、国内モデルとしては歴代初となる両側スライドドアを採用。全高アップや全長延長などボディサイズを大型化し、ミディアムサイズから上級クラスミニバンへと進化しました。

ハイブリッドモデルの追加や大規模マイナーチェンジを経て、いったん国内販売が終了したものの、再導入を望む声を受けて復活した経緯があります。

杉浦さんが選んだのは「プレミアムヴィーナスブラック・パール」のボディカラー。以前からオデッセイを愛用していたこともあり、扱いやすさへの信頼が再び選ぶ理由になったといいます。

公開された動画では、室内空間の広さや後席の使い勝手など、家族での移動を想定したポイントが丁寧に紹介されていました。

※ ※ ※

こうしたクルマ選びに対し、当時の視聴者からは「家族思いで素敵」「キャンピングカーが本格的」「憧れる」といった声が寄せられ、大きな反響がありました。

第5子の誕生でさらに家族が増えた杉浦家の暮らしは、今後も多くの関心を集めそうです。