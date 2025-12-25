とたの新曲「あげない」が、2026年1月9日より放送開始となるドラマ『婚活バトルフィールド37』（テレビ東京系）のエンディングテーマに決定した。

同ドラマは、『2020年第7回新潮社バンチ漫画大賞』にて佳作＆審査員特別賞を受賞した猪熊ことりが描く同名漫画『婚活バトルフィールド37』がドラマ化された作品。アラフォー女子のリアルな“戦い”と“人生”を愛とユーモアたっぷりに描く、命がけの婚活バトルコメディとなっている。主演は加藤ローサが務めるほか、福田麻貴（3時のヒロイン）、桐山漣らが出演予定だ。

エンディングテーマとなる「あげない」は、強がる気持ちの裏に潜む弱さや、婚活の喧騒のあとに残る静かな余韻をすくい上げ、中毒性のあるメロディと共にそっと心に寄り添う楽曲。踊れるエレクトロポップなサウンドメイキングに仕上がっている。なお、とたの楽曲がドラマに起用されるのは今回が初となる。

さらに、同楽曲がドラマ初回放送日の1月9日に配信リリースされることも決定した。

＜とた コメント＞

「あげない」をED曲として選んでいただき、すごくうれしい気持ちです。この曲は、かわいいままの姿を見せつけたいという強がりで「泣いてなんてあげない」と立ち上がる歌です。気持ちを悟られまいとすることに私は人間味を感じていて、強がるという行為自体が面白いなと考えています。婚活を通して強がったり繕うことを手放したりする人間らしい姿に、見る人も元気をもらえるそんなドラマだと思います。曲も一緒にぱわーを届けられますように！

（文＝リアルサウンド編集部）