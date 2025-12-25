Photo: 中川真知子

iPhone 17シリーズが発売された日、iPhone 17 Proをアンボックスし、私自身がどう感じたのかを率直に綴った記事が、思いのほか大きな反響を呼びました。

共感してくださった方もいれば、持論を述べてくださった方もいて、コメント欄を追いかけるのが楽しかったのを覚えています。

iPhoneの注目度を再認識

Photo: 中川真知子

その中で特に多く目にしたのが、「ジョブズは『ジョブズならどうするかと考えるな』と言っていたのだから、今のiPhoneだって間違っているわけではない」という意見でした。これはひとつやふたつではなく、本当にたくさん寄せられた声でした。

それを見て、正直「すごいな」と思ったんです。何がすごいかというと、iPhoneのデザインひとつが、人とガジェットの付き合い方や向き合い方をここまで浮き彫りにしたこと。そして、「Apple信者」とひとくくりにされがちな人たちのあいだに、これほど多様なグラデーションと深度があるという事実です。

1本のアンボックス記事が、読んでくださった方々の感情を揺さぶり、それぞれがどう感じているのかを共有してくれた。その体験を通して、iPhoneは単なる便利なガジェット以上の存在なのだと、改めて実感させられました。

では、その感情はどこから生まれるのでしょうか。私自身の場合は、Apple製品がまだ不便だった時代から付き合ってきたからこその愛着なのかもしれません。

Intel搭載前、というよりも、なんならWindows 95すら発売されていない時代からMacintoshを使っていた私は、Mac以外の選択肢をほとんど持たないまま成長しました。当時はMacとWindowsに互換性がなく、フロッピーの読み書きも、プリントアウトも、対応機種でなければままならない時代でした。

Macユーザーは今とは比べものにならないほど少なく、自然と助け合う関係が生まれていました。

当時の空気感をよく映し出しているのが、映画『キューティー・ブロンド』（2001）です。大学の講義に出席している学生の9割がWindowsで、主人公だけがMacBookを使っている──あの描写は、決して誇張ではありませんでした。

だから私にとってApple製品は、「高くて、使いづらくて、面倒くさいけれど、それしか知らないから使っている憎めない相手」のような存在です。今は使いやすくなりましたが、iPod登場くらいから、“次は何を見せてくれるんだろう”と得体の知れないガジェットに投資していたら、それがいつのまにか大きく成長した、という感覚です。

信者というより、感覚としては推し活に近いのかもしれません。

共感してくださった方は、きっと私と同じような感覚でApple製品やジョブズを見てきたのかな、と思います。

持論を述べてくださった方や「今のiPhoneいいよ！ 」とコメントしてくださった方も、違うポイントでiPhoneを愛しているんだと思います。立っている場所も、歩んできた時間も違えば、見えるiPhoneの姿が違うのは当たり前です。

それでも、同じガジェットにこれだけ多くの感情を託せるという事実そのものが、iPhoneという存在の特別さを物語っているのかもしれません。だって、他のメーカーじゃここまで活発な議論にはなりませんからね。

