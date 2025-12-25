『トイ・ストーリー』×「サーティワン」がコラボ！ 2026年の干支にちなみ“ブルズアイ”も登場
「サーティワン アイスクリーム」は、12月27日（土）から、『トイ・ストーリー』をモチーフにした商品を、全国の店舗で順次発売する。
【写真】ウッディと並べたい！ バズ・ライトイヤーのサンデーもかわいい〜
■『トイ・ストーリー』の世界観たっぷり
今回登場するのは、2026年の干支の“午”にちなんだ、『トイ・ストーリー』の主役のウッディと、その相棒である馬のブルズアイたちの商品。
12月27日（土）〜2026年3月22日（日）までの期間は、好きなアイスクリームに、ウッディまたはバズ・ライトイヤーのチョコレートをトッピングした「トイ・ストーリー／サンデー」を販売。ウッディにはブルズアイ、バズ・ライトイヤーにはエイリアンのピックが添えられる、『トイ・ストーリー』の世界観たっぷりの商品だ。
また、2026年1月1日（木）〜2026年1月8日（木）の8日間限定で、『トイ・ストーリー』デザインのオリジナルトランプが付属する「お正月スペシャルセット トイ・ストーリー」を提供。スモールまたはレギュラーサイズの好きなアイス9個を専用のオリジナルデザインのカップとボックスで持ち帰れる、お正月の集まりにもぴったりな楽しいラインナップとなっている。
（C） Disney／Pixar
Slinky （R） Dog （C） Just Play LLC
MR． POTATO HEAD（R） and MRS． POTATO HEAD（R） are registered trademarks of Hasbro，
Inc． Used with permission． （C） Hasbro， Inc． All Rights Reserved．
