『トイ・ストーリー』×「サーティワン」がコラボ！

　「サーティワン アイスクリーム」は、12月27日（土）から、『トイ・ストーリー』をモチーフにした商品を、全国の店舗で順次発売する。

■『トイ・ストーリー』の世界観たっぷり

　今回登場するのは、2026年の干支の“午”にちなんだ、『トイ・ストーリー』の主役のウッディと、その相棒である馬のブルズアイたちの商品。

　12月27日（土）〜2026年3月22日（日）までの期間は、好きなアイスクリームに、ウッディまたはバズ・ライトイヤーのチョコレートをトッピングした「トイ・ストーリー／サンデー」を販売。ウッディにはブルズアイ、バズ・ライトイヤーにはエイリアンのピックが添えられる、『トイ・ストーリー』の世界観たっぷりの商品だ。

　また、2026年1月1日（木）〜2026年1月8日（木）の8日間限定で、『トイ・ストーリー』デザインのオリジナルトランプが付属する「お正月スペシャルセット　トイ・ストーリー」を提供。スモールまたはレギュラーサイズの好きなアイス9個を専用のオリジナルデザインのカップとボックスで持ち帰れる、お正月の集まりにもぴったりな楽しいラインナップとなっている。

