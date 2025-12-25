¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×à¥¥ó¥°¥«¥ºá¼¡ÃË¡¦»°±º¹§ÂÀ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2S¤Ë¡Ö´ò¤·¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Öº£Æü¤â¤«¤Ã¤±¤§¤¨¡×¡Ö¥Þ¥¸ºÇ¹â¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê1Ëç¤ËÈ¿¶Á
¡¡³ÊÆ®²È¤Î»°±º¹§ÂÀ(23)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Éã¤È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖMerry Christmas ¡¡I'm having a very Merry Christmas¡¡I hope everyone is having a wonderful Christmas too¡Ê»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤âÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Çà¥¥ó¥°¥«¥ºá»°±ºÃÎÎÉ(58)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬¸«¤¨¤ë°ì¼¼¤Ç¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤äÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÊ£¿ôÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î¹õÌÚ¥á¥¤¥µ(37)=²Æì¸©½Ð¿È=¤ä»°µÈºÌ²Ö(29)¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ÇÈ¿±þ¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖLindo demais vida¡ÊÈþ¤·²á¤®¤ë¿ÍÀ¸¡Ë¡×¡ÖQue homem bonito, meu deus Kota Miura¡Ê¥Ï¥ó¥µ¥à¤ÊÃË¡Ë¡×¡Ö´éÌÌ¹ñÊõ¡×¡Ö¥Þ¥¸¤ÇKING²á¤®¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¤Þ¤Ç¤ª¤µ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Þ¥¸ºÇ¹â¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Öº£Æü¤â¤«¤Ã¤±¤§¤¨¡×¡Ö¤¤ã¤ï¡×¡Ö´ò¤·¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¿Æ»Ò¶¦¡¹³Ê¹¥ÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹§ÂÀ¤Ï»°±ºÃÎÎÉ¤Î¼¡ÃË¡£Ä¹ÃË¤ÏÇÐÍ¥¤Î»°±º獠ÂÀ(28)¡¢ºÊ¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¦»°±º¤ê¤µ»Ò(57)¡£