油圧のことは、リョーワに聞けー。製造現場で使う油圧装置のメンテナンスの専門集団を率いるリーダーだ。近年はこれに、「AI（人工知能）企業」の新たな顔も加えた。「変化を起こすのを恐れずに、いつも最初の一歩を踏み出そうと思っている」と話す。

例えば2012年、部品の検査を自動で行う外観検査システム事業に本格的に乗り出した。北九州市立大で「第4次産業革命」を研究テーマとして経営学修士（MBA）を取得し、同時に外部人材を積極的に組織に招き入れ、アジアにも進出した。経済産業省の「2016はばたく中小企業・小規模事業者300社」と、デジタル化をけん引する「DXセレクション2022」の準グランプリに輝いた。国内外の取引先は約1600社を数える。11月19日午後には、福岡市で開かれる「九州DXカンファレンス2025 九州経済のDX最前線とビジネス変革」（主催・西日本新聞社）に登壇する予定だ。

AIと現場の融合に活路

20世紀末には一部で指摘されていたが、あらゆる設備分野で油圧から空圧、電気サーボへの移行が急速に進む時代に入った。生き残るため「たどり着いた発想は、油圧とAIの融合、現場とデジタルの融合」だった。

具体的には、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の助成金を活用して、複合現実（MR）とAIを活用したメンテナンス支援システムなどを開発中。新たな故障診断技術にも結び付け、若い世代の労働人口が年々減っていく中、テクノロジーの力で日本社会を縁の下から支えたいという。

それは「ルーツ」の油圧を守るためでもある。不退転の覚悟を、こう例えてみせた。油圧の最後の1台まで、メンテナンスをやるー。

日本最古の企業は、578年に創業した大阪市の建築会社「金剛組」とされる。飛鳥時代から、四天王寺をはじめ寺社建築を連綿と手がけ続け、令和の今も活躍している。「われわれはもうすぐ、創業60年。100年企業を、その先に油圧の世界の金剛組を目指す」

故郷に「自信とアピールを」

生まれ育った北九州と京築のエリアに、誇りと愛郷心を持つ。産学官連携プロジェクトに協力し、北九州市に対する前向きな提言にも力強さが。「政令指定都市の中でも、住居費をはじめ物価が安く、全ての世代が暮らしやすい街。おいしい食の特産品と、多彩な観光地にも恵まれている。都市としての強い足腰を持っていることに自信を持ち、もっとアピールしていかないといけない」

自身の経営の挑戦も続く。親しい人たちからは、常に泳ぎ続ける回遊魚のマグロと言われるんだ、と柔らかな笑みを浮かべた。（小野浩志）

