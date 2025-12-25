ÉÍ²¬¸¶È¯1¡¢2¹æµ¡¤ÎÇÑÏ§¹©»ö¤Î¸½¾ì¤ò»ë»¡ ²òÂÎºî¶È¤Î¿ÊÄ½³ÎÇ§¡áÀÅ²¬¡¦¸æÁ°ºê»ÔµÄ²ñÆÃÊÌ°Ñ
ÀÅ²¬¸©¤Î¸æÁ°ºê»ÔµÄ²ñ¸¶»ÒÎÏÂÐºöÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤¬12·î17Æü¡¢ÉÍ²¬¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ò¸½ÃÏ»ë»¡¤·¡¢¥¿ー¥Ó¥óÈ¯ÅÅµ¡¤Ê¤É¤Î²òÂÎºî¶È¤Î¿ÊÄ½¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉÍ²¬¸¶È¯1¡¢2¹æµ¡¤ÎÇÑÏ§¹©»ö¤Î¸½¾ì¤ò»ë»¡ ²òÂÎºî¶È¤Î¿ÊÄ½³ÎÇ§¡áÀÅ²¬¡¦¸æÁ°ºê»ÔµÄ²ñÆÃÊÌ°Ñ
ÉÍ²¬¸¶È¯¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸æÁ°ºê»Ô¤Î²¼Â¼¾¡»ÔÄ¹¤ä»ÔµÄ²ñ¤Î¸¶»ÒÎÏÂÐºöÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤é21¿Í¤Ç¤¹¡£
ÉÍ²¬¸¶È¯¤Î1¹æµ¡¤È2¹æµ¡¤ÎÇÑÏ§¹©»ö¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖÂè3ÃÊ³¬¡×¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ»ë»¡¤Ç¤Ï1¡¢2¹æµ¡¤Î¥¿ー¥Ó¥óÈ¯ÅÅµ¡¤È1¹æµ¡¤Î¸¶»ÒÏ§°µÎÏÍÆ´ï¤Î¾å³¸²òÂÎ¤Ê¤ÉÇÑÏ§¤Ë¸þ¤±¤¿¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¸æÁ°ºê»ÔµÄ²ñ ¸¶»ÒÎÏÂÐºöÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ ²Ï¸¶ºêØª»Î°Ñ°÷Ä¹¡ä¡Ö¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤Îµ»½Ñ¤ò¿§¤ó¤Ê½ê¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯°ÂÁ´¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ã¸æÁ°ºê»Ô ²¼Â¼¾¡»ÔÄ¹¡ä¡Öº£¸å¤ÎÅ¸³«¤â1²ó¸«¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Ï¤³¤Î¤¯¤é¤¤¼ê¤òÂÇ¤Ã¤ÆÂÐºö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤«¿§¤ó¤ÊÉôÊ¬¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÇÑ»ßÁ¼ÃÖ¤òÃúÇ«¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ò½»Ì±¤ÎÊý¤Ë¤âÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
ÃæÉôÅÅÎÏ¤Ï¡¢1¹æµ¡¤È2¹æµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2042Ç¯ÅÙ¤ËÇÑÏ§ºî¶È¤ò´°Î»¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£