特殊詐欺をはじめさまざまな犯罪からの被害を防ぐことを呼び掛けようと、卓球ナショナルチームで活躍する橋本帆乃香選手が12月18日、静岡県警湖西警察署の一日署長を務めました。

【写真を見る】卓球ナショナルチーム橋本帆乃香選手が一日警察署長 犯罪被害防止を呼び掛け＝静岡・湖西警察署

湖西警察署の1日署長に任命されたのは、卓球ナショナルチームで、地元・湖西で活動する「デンソーポラリス」の橋本帆乃香選手です。

橋本選手は、湖西市役所を訪れた人に犯罪被害から身を守ることなどを呼び掛けるチラシを配ったり、特殊詐欺対策として警察などが推し進めている国際電話の利用休止手続きの申し込みの様子を視察したりしました。

湖西警察署の管内では、この1年、特殊詐欺の被害はありませんが、警察に届け出が出ていない潜在的な被害がある可能性もあるとして、警察では警戒を強めています。

＜デンソーポラリス 橋本帆乃香選手＞

「私の携帯にも国際電話がかかってくることもあるので、対策、防犯は大切と改めて感じている」

橋本選手は、ポスターのモデルにも起用されていて、市民に広く犯罪被害への注意を呼び掛けています。