NHK Eテレ『いないいないばあっ！』最新ベストCD＆映像作品が発売決定 最新曲から人気曲までたっぷり収録
NHK Eテレの乳幼児向け番組『いないいないばあっ！』から、最新ベストアルバムCDおよび最新DVD＆ブルーレイ『いないいないばあっ！ おうえん！おぅ！おぅ！』の発売が決定した。CDは2026年2月18日、DVD＆ブルーレイは3月18日にリリースされる。
【写真】かわいい！アンケートやセット商品で入手できるぽぅぽ＆ワンワンのグッズ
CD『いないいないばあっ！ おうえん！おぅ！おぅ！』には、「おうえん！おぅ！おぅ！」「フルーツ プルプル」「あくびがさいた」など、2025年度の最新曲をすべて収録。さらに「とんとんトマトちゃん」「かんぱーい!!」「ワンワン☆ダンス」といった人気曲に加え、童謡4曲をボーナストラックとして収録し、全24曲の内容となる。
DVD＆ブルーレイは、ワンワン、おうちゃん、ぽぅぽが歌う楽曲を中心に、全34曲を収録。「ぽぅぽといっしょ」や「パクパクさんとパクこさん」などの人気コーナーも収められ、歌やお話を通して生活習慣を楽しく学べる内容となっている。特典映像として「かくれんぼ すぺしゃる」「ボールのたび」も収録される。
封入特典として、アンケートに回答した人の中から抽選で、コンサート会場限定グッズ「やわらかキャップ（ワンワン）」が100人に当たるキャンペーンを実施。さらに、ARフォトフレーム付きシールも付属し、スマートフォンでワンワンやおうちゃん、ぽぅぽたちと一緒に撮影できる。
DVD＆ブルーレイには、会場限定グッズ「ふんわりネックパース」とのセット商品も数量限定で登場。いずれも数量限定のため、なくなり次第販売終了となる。
■CD『いないいないばあっ！ おうえん！おぅ！おぅ！』収録曲（予定）
いないいないばあっ！〜まんまるのくに〜 ／ おめでとう！ぺポパポ！ ／ なつなつ キラキラ！ ／ どーぞん ／ あっ あめだ！ ／ おっ！さかな ／ うどんのじかんです！ ／ フルーツ プルプル ／ とんとんトマトちゃん ／ かんぱーい!! ／ あくびがさいた ／ ワンワン☆ダンス ／ ぽんたか おせんべい ／ さぁあるこ ／ テトテトテトテトテ ／ スーパーワンのうた ／ おうえん！おぅ！おぅ！ ／ ピカピカブ〜！
＜ボーナストラック／童謡すぺしゃる＞
アイアイ ／ アイスクリームのうた ／ おなかのへるうた ／ こぎつね
※全24曲（予定）
■DVD＆Blu-ray『いないいないばあっ！ おうえん！おぅ！おぅ！』収録内容（予定）
＜うたうた♪だいすき＞
いないいないばあっ！〜まんまるのくに〜 ／ おうえん！おぅ！おぅ！ ／ どーぞん ／ ぽんたか おせんべい ／ さぁあるこ ／ フルーツ プルプル ／ とんとんトマトちゃん ／ おめでとう！ぺポパポ！ ／ ワンワン☆ダンス ／ おっ！さかな ／ まねっこ ぽん！〜さかな〜 ／ かもめのグライダー ／ なつなつ キラキラ！ ／ あくびがさいた ／ スーパーワンのうた ／ うどんのじかんです！ ／ あっ あめだ！ ／ かんぱーい!! ／ たねたね ／ テトテトテトテトテ ／ ピカピカブ〜！
＜ぽぅぽといっしょ＞
おさんぽ ぽてぽて ／ ハピハピじゅんばんこ ／ できるもん！
＜どうよういっぱい＞
汽車ポッポ ／ おなかのへるうた ／ アイスクリームのうた ／ おもちゃのチャチャチャ ／ どんぐりころころ ／ げんこつやまのたぬきさん ／ ゆき ／ いとまき
＜特典映像＞
ボールのたび ／ かくれんぼ すぺしゃる
