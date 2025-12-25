展示もチラ見せ！『大たまごっち展』詳細発表 限定グッズ＆コラボカフェを紹介
バンダイは来年1月7日から2月2日、東京・六本木ミュージアムで『30周年記念 大たまごっち展』を開催する。
【写真】かわいすぎ！オムナポリタンやパンケーキなどコラボメニュー紹介
同展は、たまごっち誕生30周年を記念して開催される記念展。30年を振り返るだけでなく、まるでたまごっちの中に入り込んだかのような体験を通して、ヘンテコで愛らしい生き物「たまごっち」の魅力を深掘りする。愛知（3月6日〜4月5日）・茨城（4月24日〜5月6日）・大阪（8月）にも巡回予定。
1996年にバンダイから発売された携帯型デジタルペット「たまごっち」は、当時の女子高校生を中心に大ブームとなり、国内外で社会現象を巻き起こした。その後、赤外線通信（2004年）、タッチ液晶（21年）、Wi-Fi機能（23年）の搭載など時代に合わせた機種を全38種販売し、現在50以上の地域で展開されている。今年7月31日には国内外累計出荷数1億個を突破した。
グッズコーナーでは、同展オリジナルグッズの販売を予定。また、コラボカフェの実施も予定している。さらに来場者特典としてアクリルカード（全14種）がランダムで1枚受け取れる。限定アイテムがダウンロードできる「Lab Tama」も設置される。
■一部展示紹介
（1）INTRODUCTON
まるでたまごっちの中に入り込んだかのような体験で、ヘンテコで愛らしい生き物「たまごっち」の魅力を深堀します。さあ、たまごっちゲートをくぐり、たまごっちの液晶の中へ入ってみましょう。
（2）窓の部屋
たまごっちデバイスの中から液晶の窓を覗いて、たまごっちたちが普段見ている景色と、外の世界の時代の変化を観察してみてください。
（3）たまごっちのくらし
まめっち・くちぱっち・みみっちの住んでいる部屋を見ることができます。家具の配置や色の選び方には、彼らひとりひとりの個性やこだわりが表われており、ぜひ注意深く観察してみてください。
（4）成長の部屋
たまごっちとして成長体験ができるエリアです！果たして、あなたはどんなたまごっちに成長するのか…。
（5）生存戦略室
世界中のたまごっちとその飼い主をモニタリングしている場所です！まずはたまごっちの生存戦略を学んでみてください。
（6）TAMAGOTCHI ANNIVERSARY
たまごっちの世界を楽しんだあとは、たまごっちが生まれている場所をのぞき見してみませんか？いろんな開発秘話や30周年をお祝いする作品もたくさん届いています。隅々までよく見ていってください。
（C）BANDAI
【写真】かわいすぎ！オムナポリタンやパンケーキなどコラボメニュー紹介
同展は、たまごっち誕生30周年を記念して開催される記念展。30年を振り返るだけでなく、まるでたまごっちの中に入り込んだかのような体験を通して、ヘンテコで愛らしい生き物「たまごっち」の魅力を深掘りする。愛知（3月6日〜4月5日）・茨城（4月24日〜5月6日）・大阪（8月）にも巡回予定。
グッズコーナーでは、同展オリジナルグッズの販売を予定。また、コラボカフェの実施も予定している。さらに来場者特典としてアクリルカード（全14種）がランダムで1枚受け取れる。限定アイテムがダウンロードできる「Lab Tama」も設置される。
■一部展示紹介
（1）INTRODUCTON
まるでたまごっちの中に入り込んだかのような体験で、ヘンテコで愛らしい生き物「たまごっち」の魅力を深堀します。さあ、たまごっちゲートをくぐり、たまごっちの液晶の中へ入ってみましょう。
（2）窓の部屋
たまごっちデバイスの中から液晶の窓を覗いて、たまごっちたちが普段見ている景色と、外の世界の時代の変化を観察してみてください。
（3）たまごっちのくらし
まめっち・くちぱっち・みみっちの住んでいる部屋を見ることができます。家具の配置や色の選び方には、彼らひとりひとりの個性やこだわりが表われており、ぜひ注意深く観察してみてください。
（4）成長の部屋
たまごっちとして成長体験ができるエリアです！果たして、あなたはどんなたまごっちに成長するのか…。
（5）生存戦略室
世界中のたまごっちとその飼い主をモニタリングしている場所です！まずはたまごっちの生存戦略を学んでみてください。
（6）TAMAGOTCHI ANNIVERSARY
たまごっちの世界を楽しんだあとは、たまごっちが生まれている場所をのぞき見してみませんか？いろんな開発秘話や30周年をお祝いする作品もたくさん届いています。隅々までよく見ていってください。
（C）BANDAI