お笑いコンビ「千鳥」のノブ（45）が24日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）にゲスト出演。進行の仕方を参考にしている2人の人物を明かした。

番組は動物たちがホモ・サピエンス（人間）の謎の行動・習性を研究していく“逆転アニマルバラエティー”。この日は「業界人にコンサルしてもらおう！」をテーマに、MCとしての「番組の回し方」などについてトークした。

所長のロバート秋山扮するニホンザルのリュウが「どうやったらそんなに仕切ってる感を出せるわけ？」と質問。研究員の伊集院光扮するブルドッグのヒカルが続けて「参考にしているMCはいるの？」と投げかけた。

ノブは「そんなんも聞かれんの？」と困惑しつつ「さんまさんとかダウンタウンさんとか、そんなんはスーパーすぎてできないじゃないですか。じゃあ司会進行だけきっちりやろうっていうことを思って若手の時に。芸人さんはそんな見てないかもしれないですね。なんか、羽鳥（慎一）さんとか、安住（紳一郎）さんとかはどうやってやっているんだろうって、司会進行ぶりは勉強しました」と人気アナウンサーの名前を挙げた。

リュウは「コメディー関連の人じゃないんだね」と感心。ヒカルも「あえて他ジャンルから参考にしている」とした。

さらに、動物ゲストのくっきー扮するクッキー！は「ロケの時は例えば誰を参考にとかあるんですか？」と質問。ノブは「ロケの時は参考とかはあんまないかもしんない。あんまり誰もやってないようなロケの展開を作れたら、大悟がボケやすいようにちょっとフリを考えたりとか。そういうふうに独自にロケの時は考えてるかも」と明かした。