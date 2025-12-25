チョコプラ長田、800万円超の光岡“100台限定希少車”納車を報告 発売時「『ケンメリ』みたい」と話題
お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平（45）が、25日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。“新たな愛車”の納車を報告した。
【写真】かっこよすぎる…長田が購入した光岡自動車『M55』（Zero Edition）内外装全部見せ
長田は、黒のボディの車の画像とともに「6台目 100台限定 ミツオカM55納車」と報告した。
長田が購入した車は、光岡自動車が創業55周年記念コンセプトモデルとして2023年11月に公開した『M55 CONCEPT』（エムダブルファイブ コンセプト）の市販モデル。25年生産販売台数を限定100台として正式発表し、24年11月22日よりミツオカ取扱拠点にて抽選販売による申し込み受付を開始。抽選販売の申込み受付期間は2025年1月19日までだったが、わずか10日で応募者数が350人に達し、受付を終了していた激レアモデルとなる。
メーカー希望価格は808万5000円。同モデル発表時にはSNSで「『ケンメリ』みたい」「『チャレンジャー』っぽい」と話題になっていた。
【写真】かっこよすぎる…長田が購入した光岡自動車『M55』（Zero Edition）内外装全部見せ
長田は、黒のボディの車の画像とともに「6台目 100台限定 ミツオカM55納車」と報告した。
長田が購入した車は、光岡自動車が創業55周年記念コンセプトモデルとして2023年11月に公開した『M55 CONCEPT』（エムダブルファイブ コンセプト）の市販モデル。25年生産販売台数を限定100台として正式発表し、24年11月22日よりミツオカ取扱拠点にて抽選販売による申し込み受付を開始。抽選販売の申込み受付期間は2025年1月19日までだったが、わずか10日で応募者数が350人に達し、受付を終了していた激レアモデルとなる。
メーカー希望価格は808万5000円。同モデル発表時にはSNSで「『ケンメリ』みたい」「『チャレンジャー』っぽい」と話題になっていた。