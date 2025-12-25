『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が12月19日に放送され、不器用な父親が娘のためにヘアセットに悪戦苦闘する様子が描かれた。

【映像】猛特訓で完成したヘアセット（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「9歳の娘にキレイな三つ編みを」は、三重県の男性（52）から寄せられた次のような依頼だ。

『私は娘の髪の毛を結ぶのに困っています。というのも、妻は週末になると親の介護で実家に帰るので、私と“小3の娘”の2人で遊びに行くことが多いのです。娘は最近、見た目も気にするようになり、「おしゃれな髪型をしたい」と言ってくるのですが、私はこの歳になるまで髪の毛をセットしたこともなく、さらに不器用なので、おしゃれなくくり方はもちろん出来ません。一つくくりにまとめても、文句を言われる始末。そこで、娘が希望する髪型を作れるように協力してもらえないだろうか』

この依頼を受け、間寛平探偵が調査を開始した。依頼者の自宅を訪ねると、娘は、父親のヘアセットについて「（結び目が）ゆるんだり、結ぶ時が痛かったり。お父さん下手」と手厳しく評価した。娘が希望する髪型は、サイドの髪を三つ編みにし、後ろのポニーテールと合わせるという、不器用な父親にはハードルの高い「アレンジ三つ編み」だった。

まずはコツを教えてもらうべく、依頼者の母親（おばあちゃん）に来てもらい練習を開始するが、依頼者は人差し指と中指の区別がつかないほど指が動かず、大苦戦する。おばあちゃんの指導のもと猛特訓すること3時間、なんとか三つ編みの形にはなったものの、全体のバランスが悪く、理想の髪型には程遠かった。

そこで、娘が見ていたヘアアレンジの画像をネットに掲載している美容師に電話で助けを求めることになった。美容師は電話口で快く協力を引き受け、娘をモデルにして同時進行で手順を教わることになった。

プロの指導通り、まずは耳の後ろで髪を分け、後ろ髪を好みの高さでポニーテールにする。次に、残しておいた耳より前の髪を、ポニーテールに向かって角度をつけて三つ編みにし、最後にゴムで一緒にまとめるという手順が進められた。

この的確なアドバイスと長時間の練習の成果により、ついにヘアスタイルが完成した。娘は「おー！かわいい！」と満足げな様子を見せ、不器用な父親の努力が報われる結果となった。