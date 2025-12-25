お笑いコンビ「ニューヨーク」の嶋佐和也（39）が24日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。先輩芸人の飲み方について暴露した。

この日、同じくゲストとして登場した麒麟・川島明とはTBSのバラエティー「ラヴィット！」で共演中。川島は月〜金曜の司会、ニューヨークは木曜レギュラーを務めている。これまで川島は番組“座長”として、曜日別に食事会を何度も開いてくれていると感謝した。

ただ、「その時の川島さんの飲み方が…ポケモンだったら進化してたくらいの量。あとNON STYLEの石田さん。“ダブル明”の酒の飲み方がイカついんです」と訴えた。

これに、相方・屋敷裕政は「普通、後輩が帰る時は“お先に帰らせてもらいます”って言って帰るじゃないですか。こいつ、ドア開けて走って逃げたんです」と、あまりの長さに嶋佐が逃亡したことを明かした。

嶋佐は「夕方6時くらいからスタートして、（深夜）12時には気づけば女子メンバーがいなくなってて。あとは若手芸人だけで行くんですけど、2〜3時になっても終わる気配ないんですよ。4時くらいに、川島さんがカラオケ歌っててこっち見てない瞬間にドア開けて逃げたんですよ」と振り返った。

川島は「嶋佐は最初ペース良くやってて、カラオケ行って。ベロベロになって1回落ちて、起きてまだ俺がノリノリで歌ってたから、怖くて脱走してんて」と苦笑い。そんな会合のため、「3回目は女子がギャル曽根だけになりました」と屋敷が明かし笑わせていた。