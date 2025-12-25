19日、「ジョン・F・ケネディ・舞台芸術センター」の壁面の名称を変更する作業員/Heather Diehl/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）米首都ワシントンにある総合文化施設「ジョン・F・ケネディ・舞台芸術センター」で毎年恒例のクリスマスイブ・ジャズコンサートを長年主催してきた人物が、24日の公演を中止すると発表した。センターの理事会が施設の名称をトランプ大統領にちなんで変更する決定を下したことを理由に挙げている。

ドラマー兼ビブラフォン奏者のチャック・レッド氏はCNNへの声明で、「19日に名称変更の発表を知り、ケネディ・センターのクリスマスイブ・ジャズ・ジャムを中止することにした」と述べた。

今回の公演中止は、センターの名称変更に異議を唱える動きの最新事例。センターの理事会は先週、施設の名称を「トランプ・ケネディ・センター」に変更することを決議したが、この措置を巡ってはケネディ元大統領の家族、議員、そして歴史ある同センターの後援者から即座に激しい反発が起こった。また変更に対する合法性への懸念も浮上した。

決議から数時間後、センターはウェブサイトを更新。翌日には建物の正面にトランプ氏の名前を冠した新しい看板を設置した。

CNNはケネディ・センターに連絡を取り、公演中止についてコメントを求めた。AP通信は先に、公演が中止になったと報じていた。

当該のジャズ公演は、ケネディ・センターで毎年恒例のホリデーシーズンのイベントだ。中止前は観客のために、対面とライブストリーミングの両方のオプションを提供していた。

レッド氏はCNNに対し、現時点で公演の日程変更の予定はないと述べた。同氏はジャズベーシストの故キーター・ベッツ氏の後を継ぎ、2006年からこのコンサートを率いている。

「キャリアの初期からケネディ・センターで演奏してきたが、今回の名称変更は残念だ」とレッド氏は語った。

今回の動きは、理事会に同施設の名称を変更する権限があるのか​​どうかという法的懸念を引き起こしている。センターは1964年、暗殺されたケネディ元大統領を記念する施設として連邦議会により指定された。

オハイオ州選出の民主党下院議員で、同センターの職権理事を務めるジョイス・ビーティ氏は22日、理事会の決定に異議を唱える訴訟を起こした。