「今日好き」山口永愛、ミニスカ黒タイツで美脚際立つ「コーデ真似したい」「可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/12/25】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた山口永愛が12月23日、自身のInstagramを更新。透け感のある黒タイツとミニスカートを合わせたコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】「今日好き」20歳美女「癒しの笑顔」ミニスカ黒タイツで美脚披露
山口は「デジカメの方も載せちゃおーっと」とつづり、同日の別投稿と同じコーディネートの写真を投稿。最初の投稿とは趣の違う、全身の写ったストリートスナップ風のショットを公開した。トラックジャケット風のニットのアウターにデニムのミニスカートを合わせたコーディネートで、ミニスカートからは透け感のある黒タイツを履いた美しい脚がスラリと伸びている。
この投稿に「このコーデ真似したい」「可愛い」「癒しの笑顔」「めちゃくちゃセンスいい」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。山口は「チュンムン編」に出演した。（modelpress編集部）
