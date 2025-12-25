¹ÈÍö¡ÖÌ¼¤Ë¤º¤Ã¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¿¡×¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¸ø³«¡Ö°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/25¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¹ÈÍö¤¬12·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿Á°È±¤òºî¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ÈÍö¤Ï¡ÖÌ¼¤Ë¤º¤Ã¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¿Á°È±¡Ä¤ä¤Ã¤Èºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¤É¤¦¤«¤·¤é¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£Á°È±¤òºî¤Ã¤¿»Ñ¤ÇÄ¹½÷¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤é¤·¤¤°Õ¾¢¤ÎÎÁÍý¥×¥ì¡¼¥È¡¢¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÌ¼¤µ¤ó¥Ê¥¤¥¹¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ë¡×¡Ö²ÄÎù¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¹¬¤»¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ÈÍö¤Ï2018Ç¯7·î¡¢»ö¼Âº§¾õÂÖ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦RYKEY¡Ê¥ê¥Ã¥¡¼¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËÂè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢Æ±Ç¯12·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£¤·¤«¤·2019Ç¯7·î¡¢RYKEY¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
