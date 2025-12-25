Hey! Say! JUMP山田涼介、印象ガラリの極彩色ヘアにファン驚き「一瞬誰かと」「なんでも似合うの凄い」
【モデルプレス＝2025/12/25】Hey! Say! JUMPの山田涼介が12月24日、自身のInstagramを更新。イメージがガラリと変わるオレンジ色の髪の毛を披露し、話題となっている。
【写真】32歳人気アイドル「一瞬誰かと」ファン衝撃の奇抜ヘア
山田は「Coming Soon…」というコメント共に、写真を投稿。大胆なオレンジ色の髪の毛にカラフルなシャギーニットを合わせたスタイルで色とりどりの花々にもたれかかる、普段の印象とは全く異なる姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「えっ！びっくり」「一瞬誰かと思った」「なんでも似合うの凄い」「新感覚で素敵」「情報量多すぎて嬉しい」「めちゃくちゃカッコいい」「妙に色気がある」などと反響が相次いでいる。（modelpress編集部）
◆山田涼介、オレンジ髪姿公開
◆山田涼介、極彩色ショットに反響
