宮崎麗果、過去の税務申告に関する指摘を謝罪「深く反省しております」【全文】
【モデルプレス＝2025/12/25】実業家の宮崎麗果が24日、自身のInstagramを更新。過去の税務申告について関係当局より指摘があったことを説明し、謝罪した。
【写真】宮崎麗果、夫・黒木啓司とハワイで密着2ショット
宮崎は「私が代表を務める株式会社Solarieの過去の税務申告につきまして、現在、関係当局よりご指摘を受けております」と説明し、「本件については、過少申告のご指摘を重く受け止め、深く反省しております」と謝罪。今後の対応については「専門家の助言のもと、必要な修正申告および納税に速やかに対応して参ります。 以後、正しい申告を徹底して参ります。現時点でお伝えできることが限られておりますことを、何卒ご理解いただけますと幸いです」とつづった。
また「GENiS、herbacie等のブランドを運営する法人および各商品・サービスは本件とは無関係であり、家族につきましても、本件とは関係ございません」と記している。Solarieの公式サイトでも同文書で報告した。
宮崎は2016年に第1子を出産し、2017年に結婚。離婚後に別のお相手と再婚し、2018年に第2子を出産したが、翌年の第3子を妊娠している間に離婚。第2子、第3子は宮崎が引き取っており、2021年12月14日には黒木啓司と結婚。その後、2023年7月に第4子、2024年9月に第5子を出産した。（modelpress編集部）
◆宮崎麗果、関係当局からの指摘を説明
宮崎は「私が代表を務める株式会社Solarieの過去の税務申告につきまして、現在、関係当局よりご指摘を受けております」と説明し、「本件については、過少申告のご指摘を重く受け止め、深く反省しております」と謝罪。今後の対応については「専門家の助言のもと、必要な修正申告および納税に速やかに対応して参ります。 以後、正しい申告を徹底して参ります。現時点でお伝えできることが限られておりますことを、何卒ご理解いただけますと幸いです」とつづった。
◆宮崎麗果、2021年に黒木啓司と結婚
宮崎は2016年に第1子を出産し、2017年に結婚。離婚後に別のお相手と再婚し、2018年に第2子を出産したが、翌年の第3子を妊娠している間に離婚。第2子、第3子は宮崎が引き取っており、2021年12月14日には黒木啓司と結婚。その後、2023年7月に第4子、2024年9月に第5子を出産した。（modelpress編集部）
