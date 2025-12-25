松井玲奈が愛する年末年始に使うべき『ごほうび美容アイテム』リッチな肌と気分に

よい一年を迎えるためのスペシャルアイテム3選

アクシージア ビューティーアイズ エッセンスシート プレミアム プラスは、今年の誕生日にいただいたプレゼントでした。金色のパッケージが高級感のあるこのアイテム、薄いシートを取り出して目元をしっかり保湿ケアできる目元用パックになっています。

初めて触れる商品だったので、どんな感じだろうか？ とドキドキしながら使用してみてびっくり。しっかりと密着するアイパックはドライヤーをしたり、家事をしたりしていてもずれることがありません。さらにパックをはがしてびっくり！ 装着していた部分がうるおい、ぷるんとした肌が現れたのです。その効果は一時的なものではなく、その日ファンデーションを塗った後も持続し、ほおの高い位置にずっとツヤ玉が生まれていたのです。

それ以来、このアイパックのとりこ。大切な日の朝は、必ずこれを使うようにしています。年末年始は自分の肌をいたわるためにも、いつもよりちょっぴり多い日数使用してみようかなと考え中。

お値段が少し張りますが、週に一回使ってみるとか、お試しセットもあるので自分へのプチごほうびや友人へのプレゼントにするのもぴったりだと思います。

もう三本目に突入したランコムのジェ二フィック アルティメ セラムは、新年に購入するのにふさわしいアイテムではないかと思っています。新しい年の始まりに、自分の肌も一新する。そんな気持ちで使えるちょっとリッチなセラム。

なんと、日本人の肌に合うように作られたこのセラムは、洗顔後の肌に素早く美容成分が浸透して水分を保ってくれるすぐれもの。今日はスキンケアをシンプルにしたいな、という日が数日続いたときこそ、このセラムの効果を感じるわけです。

乾燥し、毛穴が開いてしまった肌を直視することは、どんな現実よりも残酷な一瞬。でも、このセラムを使い続けていくと、乾燥による毛穴の悩みが改善されていくのを実感しました。それ以来、手放すことのできないアイテムになっているのですが、新しい年を迎える自分へのお年玉にぴったりなのでは！ と思わずにはいられません。