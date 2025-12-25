【競馬】あなたの思い出の有馬記念聞かせてください！



【動画】あなたの思い出の有馬記念聞かせてください！｜https://youtu.be/yeiFyPijA5s

12月28日は有馬記念！

あなたの思い出の有馬記念はなんですか？

競馬ファンの家に行ってみたスペシャル！

秋、それはビッグレースが目白押しの競馬のハイシーズン！

競馬ファンを全国の競馬場で直撃！すると秋のGⅠへの熱い思いが次々と！

さらに、競馬ファンのお家までついていくと、深い話が聞けちゃいました！

出演者：土屋伸之（お笑い芸人/ナイツ）

武元唯衣（アイドル/櫻坂46）

ほのか（モデル）

全国の競馬ファンのみなさま

ナレーション：前田玲奈（声優）

協力：シルク・ホースクラブ

ご協力いただいた取材先：小倉競馬場・中京競馬場・札幌競馬場・新潟競馬場・ウインズ新宿・競馬BARトリプルクラウン

2024年 #レガレイラ

2023年 #ドウデュース

2022年 #イクイノックス

2021年 #エフフォーリア

2020年 #クロノジェネシス

2019年 #リスグラシュー

2018年 #ブラストワンピース

2017年 #キタサンブラック

2016年 #サトノダイヤモンド

2015年 #ゴールドアクター

2014年 #ジェンティルドンナ

2013年 #オルフェーヴル

2012年 #ゴールドシップ

2011年 #オルフェーヴル

2010年 #ヴィクトワールピサ

2009年 #ドリームジャーニー

2008年 #ダイワスカーレット

2007年 #マツリダゴッホ

2006年 #ディープインパクト

2005年 #ハーツクライ

2004年 #ゼンノロブロイ

2003年 #シンボリクリスエス

2002年 #シンボリクリスエス

2001年 #マンハッタンカフェ

2000年 #テイエムオペラオー

1999年 #グラスワンダー

1998年 #グラスワンダー

1997年 #シルクジャスティス

1996年 #サクラローレル

1995年 #マヤノトップガン

1994年 #ナリタブライアン

1993年 #トウカイテイオー

1992年 #メジロパーマー

1991年 #ダイユウサク

1990年 #オグリキャップ

1989年 #イナリワン

1988年 #オグリキャップ

1987年 #メジロデュレン

1986年 #ダイナガリバー

1985年 #シンボリルドルフ

1984年 #シンボリルドルフ

1983年 #リードホーユー

1982年 #ヒカリデユール

1981年 #アンバーシャダイ

1980年 #ホウヨウボーイ

1979年 #グリーングラス

1978年 #カネミノブ

1977年 #テンポイント

1976年 #トウショウボーイ

1975年 #イシノアラシ

1974年 #タニノチカラ

1973年 #ストロングエイト

1972年 #イシノヒカル

1971年 #トウメイ

1970年 #スピードシンボリ

1969年 #スピードシンボリ

1968年 #リュウズキ

1967年 #カブトシロー

1966年 #コレヒデ

1965年 #シンザン

1964年 #ヤマトキヨウダイ

1963年 #リユウフオーレル

1962年 #オンスロート

1961年 #ホマレボシ

1960年 #スターロツチ

1959年 #ガーネツト

1958年 #オンワードゼア

1957年 #ハクチカラ

1956年 #メイヂヒカリ