【競馬】あなたの思い出の有馬記念聞かせてください！
【動画】あなたの思い出の有馬記念聞かせてください！｜https://youtu.be/yeiFyPijA5s
12月28日は有馬記念！
あなたの思い出の有馬記念はなんですか？
競馬ファンの家に行ってみたスペシャル！
秋、それはビッグレースが目白押しの競馬のハイシーズン！
競馬ファンを全国の競馬場で直撃！すると秋のGⅠへの熱い思いが次々と！
さらに、競馬ファンのお家までついていくと、深い話が聞けちゃいました！
出演者：土屋伸之（お笑い芸人/ナイツ）
武元唯衣（アイドル/櫻坂46）
ほのか（モデル）
全国の競馬ファンのみなさま
ナレーション：前田玲奈（声優）
協力：シルク・ホースクラブ
ご協力いただいた取材先：小倉競馬場・中京競馬場・札幌競馬場・新潟競馬場・ウインズ新宿・競馬BARトリプルクラウン
2024年 #レガレイラ
2023年 #ドウデュース
2022年 #イクイノックス
2021年 #エフフォーリア
2020年 #クロノジェネシス
2019年 #リスグラシュー
2018年 #ブラストワンピース
2017年 #キタサンブラック
2016年 #サトノダイヤモンド
2015年 #ゴールドアクター
2014年 #ジェンティルドンナ
2013年 #オルフェーヴル
2012年 #ゴールドシップ
2011年 #オルフェーヴル
2010年 #ヴィクトワールピサ
2009年 #ドリームジャーニー
2008年 #ダイワスカーレット
2007年 #マツリダゴッホ
2006年 #ディープインパクト
2005年 #ハーツクライ
2004年 #ゼンノロブロイ
2003年 #シンボリクリスエス
2002年 #シンボリクリスエス
2001年 #マンハッタンカフェ
2000年 #テイエムオペラオー
1999年 #グラスワンダー
1998年 #グラスワンダー
1997年 #シルクジャスティス
1996年 #サクラローレル
1995年 #マヤノトップガン
1994年 #ナリタブライアン
1993年 #トウカイテイオー
1992年 #メジロパーマー
1991年 #ダイユウサク
1990年 #オグリキャップ
1989年 #イナリワン
1988年 #オグリキャップ
1987年 #メジロデュレン
1986年 #ダイナガリバー
1985年 #シンボリルドルフ
1984年 #シンボリルドルフ
1983年 #リードホーユー
1982年 #ヒカリデユール
1981年 #アンバーシャダイ
1980年 #ホウヨウボーイ
1979年 #グリーングラス
1978年 #カネミノブ
1977年 #テンポイント
1976年 #トウショウボーイ
1975年 #イシノアラシ
1974年 #タニノチカラ
1973年 #ストロングエイト
1972年 #イシノヒカル
1971年 #トウメイ
1970年 #スピードシンボリ
1969年 #スピードシンボリ
1968年 #リュウズキ
1967年 #カブトシロー
1966年 #コレヒデ
1965年 #シンザン
1964年 #ヤマトキヨウダイ
1963年 #リユウフオーレル
1962年 #オンスロート
1961年 #ホマレボシ
1960年 #スターロツチ
1959年 #ガーネツト
1958年 #オンワードゼア
1957年 #ハクチカラ
1956年 #メイヂヒカリ