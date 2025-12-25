今回は、夫が見知らぬ女と仲良さげに歩いていたエピソードを紹介します。

接待ゴルフって聞いてたのに…

「私はもともと夫と同じ職場で働いていましたが、双子出産後、育休からの復帰をあきらめて退職。今は専業主婦として暮らしています。

そんなある日のこと、母に子供たちを預けてひとり街に夫のクリスマスプレゼントを買いに行ったんです。すると、夫が見知らぬ若い女性と仲良さげに歩いている姿を目撃……。『あの女、誰なの……？』と頭が真っ白になりました。

お互い肩を寄せ合っていて、『これ、普通の関係じゃないな』と直感が働きました。まだ浮気関係とまでは確信が持てませんが、かなり怪しいですよね。

そもそもその日夫は『接待ゴルフ』と行っていたはずなのに、ここにいるのはおかしいですし……。そこで元同僚に電話すると、『接待ゴルフなんかじゃないはず』と言い、唖然……。元同僚にどういうことかと話を聞いてもらうことにしました」（体験者：30代女性・主婦／回答期間：2024年12月）

▽ 肩を寄せ合っていて歩くというのは、ただの会社の同僚以上であるのは明らかですよね。ただ、浮気しているとまでは言い切れないかもしれません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。