【第28話2】 12月25日 公開 価格：70ポイント

【拡大画像へ】

秋田書店は、シネクドキ氏のギャグマンガ「新・エルフさんは痩せられない」第28話2をヤンチャンWebに公開した。価格は70ポイント。

本作は、現代の飽食に浸って異世界に戻れなくなってしまったエルフやその仲間たちが繰り広げるムチムチのギャグマンガ。

現在ヤンチャンWebでは、第28話1や第27話2などが無料で公開されている。

【最新話】

第28話2のページ

【無料】

第28話1のページ

第27話2のページ

【あらすじ】

東京近郊のとある街……。整体サロン「スマイリーボア」で働く直江友厚(なおえともあつ)は、なぜかぽっちゃり異世界人を専門に担当している。異世界から現代日本に“ゲート”を通ってやって来た彼女たちは、帰るときも同じ重量でなくてはならない。しかし、飽食の現代日本で美食を知ってしまった彼女たちは増量し、帰れなくなってしまったのだ。その結果、行きつけのコンビニではダークエルフがバイトし、商店街の魚屋ではメロウが働き、通勤途中の花屋はアルラウネが営み、定期的にライカンスロープ、オーガなどが立ち寄る自宅には……最初に担当したエルフが住み着いていた……。

(C)シネクドキ（秋田書店）2022