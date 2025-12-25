★人気テーマ・ベスト１０

１ フィジカルＡＩ

２ 人工知能

３ ペロブスカイト太陽電池

４ 半導体

５ レアアース

６ 防衛

７ 金利上昇メリット

８ 地方銀行

９ ＴＯＰＩＸコア３０

１０ ＪＰＸ日経４００



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「防衛」が６位となっている。



自民党の安全保障調査会は１６日、防衛装備品の完成品の海外移転が認められるケースである「救難・輸送・警戒・監視・掃海」の５類型について意見交換を行った。このなかで小野寺五典会長は５類型見直しの議論の必要性を強調し、連立を組む日本維新の会と共同で政府に対して提言ができるよう進める考えを示した。



自民党と日本維新の会が１０月２０日に交わした「連立政権合意書」では、来年の通常国会中に５類型を撤廃すると明記。撤廃が実現すれば同盟国・同志国との安全保障協力の強化につながるほか、国内防衛産業の振興が期待される。



関連銘柄としては、防衛三羽烏に位置付けられる三菱重工業<7011.T>、川崎重工業<7012.T>、ＩＨＩ<7013.T>のほか、火薬類を取り扱うカーリット<4275.T>、火砲システムのリーディングカンパニーである日本製鋼所<5631.T>、機雷などを手掛ける石川製作所<6208.T>など。直近では兼松<8020.T>が防衛装備庁と次期初等練習機２機に関する売買契約を締結している。



出所：MINKABU PRESS