町田FWミッチェル・デュークが母国クラブに完全移籍「この3年間は私のキャリアの中でも最高の時間の一つ」
FC町田ゼルビアは25日、オーストラリア代表FWミッチェル・デューク(34)がマッカーサーFC(オーストラリア)へ完全移籍することを発表した。
デュークは過去に清水エスパルスやファジアーノ岡山でプレーし、2023年から町田に所属。加入初年度のJ2優勝とJ1昇格、今季の天皇杯制覇などに貢献してきた。
クラブ公式サイトを通じて「町田で過ごしたこの3年間は、私のキャリアの中でも最高の時間の一つでした」と振り返り、「クラブのこれからのさらなる成功と、新たな歴史が生まれることを心から願っています」とメッセージを送っている。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FWミッチェル・デューク
(Mitchell Duke)
■生年月日
1991年1月18日(34歳)
■出身地
オーストラリア
■身長/体重
186cm/84kg
■経歴
セントラルコースト・マリナーズ(オーストラリア)-ブラックタウン・シティ(オーストラリア)-セントラルコースト・マリナーズ(オーストラリア)-清水-ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ(オーストラリア)-アルタアーウン(サウジアラビア)-ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ(オーストラリア)-アルタアーウン(サウジアラビア)-岡山-町田
■出場歴
J1リーグ:140試合9得点
J2リーグ:91試合22得点
リーグカップ:18試合3得点
天皇杯:12試合2得点
ACL:5試合
■コメント
「町田で過ごしたこの3年間は、私のキャリアの中でも最高の時間の一つでした。クラブの一員として過ごした毎年、歴史を作ることができました。
J1昇格、ACLエリート出場権獲得、そして天皇杯優勝。
このクラブで過ごしたすべての瞬間が本当に大好きでした。一緒に仕事をしてきた素晴らしい監督・コーチ、選手たち、そして毎試合スタジアムに足を運び声援を送ってくれたサポーターの皆さんに心から感謝しています。
クラブのこれからのさらなる成功と、新たな歴史が生まれることを心から願っています。」
デュークは過去に清水エスパルスやファジアーノ岡山でプレーし、2023年から町田に所属。加入初年度のJ2優勝とJ1昇格、今季の天皇杯制覇などに貢献してきた。
クラブ公式サイトを通じて「町田で過ごしたこの3年間は、私のキャリアの中でも最高の時間の一つでした」と振り返り、「クラブのこれからのさらなる成功と、新たな歴史が生まれることを心から願っています」とメッセージを送っている。
●FWミッチェル・デューク
(Mitchell Duke)
■生年月日
1991年1月18日(34歳)
■出身地
オーストラリア
■身長/体重
186cm/84kg
■経歴
セントラルコースト・マリナーズ(オーストラリア)-ブラックタウン・シティ(オーストラリア)-セントラルコースト・マリナーズ(オーストラリア)-清水-ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ(オーストラリア)-アルタアーウン(サウジアラビア)-ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ(オーストラリア)-アルタアーウン(サウジアラビア)-岡山-町田
■出場歴
J1リーグ:140試合9得点
J2リーグ:91試合22得点
リーグカップ:18試合3得点
天皇杯:12試合2得点
ACL:5試合
■コメント
「町田で過ごしたこの3年間は、私のキャリアの中でも最高の時間の一つでした。クラブの一員として過ごした毎年、歴史を作ることができました。
J1昇格、ACLエリート出場権獲得、そして天皇杯優勝。
このクラブで過ごしたすべての瞬間が本当に大好きでした。一緒に仕事をしてきた素晴らしい監督・コーチ、選手たち、そして毎試合スタジアムに足を運び声援を送ってくれたサポーターの皆さんに心から感謝しています。
クラブのこれからのさらなる成功と、新たな歴史が生まれることを心から願っています。」