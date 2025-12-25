　FC町田ゼルビアは25日、オーストラリア代表FWミッチェル・デューク(34)がマッカーサーFC(オーストラリア)へ完全移籍することを発表した。

　デュークは過去に清水エスパルスやファジアーノ岡山でプレーし、2023年から町田に所属。加入初年度のJ2優勝とJ1昇格、今季の天皇杯制覇などに貢献してきた。

　クラブ公式サイトを通じて「町田で過ごしたこの3年間は、私のキャリアの中でも最高の時間の一つでした」と振り返り、「クラブのこれからのさらなる成功と、新たな歴史が生まれることを心から願っています」とメッセージを送っている。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●FWミッチェル・デューク

(Mitchell Duke)

■生年月日

1991年1月18日(34歳)

■出身地

オーストラリア

■身長/体重

186cm/84kg

■経歴

セントラルコースト・マリナーズ(オーストラリア)-ブラックタウン・シティ(オーストラリア)-セントラルコースト・マリナーズ(オーストラリア)-清水-ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ(オーストラリア)-アルタアーウン(サウジアラビア)-ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ(オーストラリア)-アルタアーウン(サウジアラビア)-岡山-町田

■出場歴

J1リーグ:140試合9得点

J2リーグ:91試合22得点

リーグカップ:18試合3得点

天皇杯:12試合2得点

ACL:5試合

■コメント

「町田で過ごしたこの3年間は、私のキャリアの中でも最高の時間の一つでした。クラブの一員として過ごした毎年、歴史を作ることができました。

J1昇格、ACLエリート出場権獲得、そして天皇杯優勝。

このクラブで過ごしたすべての瞬間が本当に大好きでした。一緒に仕事をしてきた素晴らしい監督・コーチ、選手たち、そして毎試合スタジアムに足を運び声援を送ってくれたサポーターの皆さんに心から感謝しています。

クラブのこれからのさらなる成功と、新たな歴史が生まれることを心から願っています。」