京都が湘南MF平岡大陽を完全移籍で獲得「サポーターの皆様と共に戦うことを楽しみにしています!」
京都サンガF.C.は25日、湘南ベルマーレのMF平岡大陽(23)が完全移籍で加入することを発表した。
平岡は履正社高から2021年に湘南へ加入。今季はJ1リーグ戦28試合で4得点、ルヴァンカップ2試合で1得点を挙げたほか、天皇杯2試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF平岡大陽
(ひらおか・たいよう)
■生年月日
2002年9月14日(23歳)
■出身地
兵庫県
■身長/体重
173cm/66kg
■経歴
長尾ウオーズフットボールクラブ-C大阪西U-15-履正社高-湘南
■出場歴
J1リーグ:106試合9得点
リーグカップ:17試合3得点
天皇杯:8試合1得点
■コメント
▽京都側
「京都サンガF.C.に関わるすべての皆様、
この度、湘南ベルマーレより加入することになりました、平岡大陽です。
自分を必要としてくれたこのクラブの力になれるように、精一杯頑張りたいと思います。
サンガスタジアムでサポーターの皆様と共に戦うことを楽しみにしています!
これからよろしくお願いします!」
▽湘南側
「この度、京都サンガF.C.へ移籍することになりました。
夢だったプロの世界へ導いてくれたこのクラブに心から感謝しています。僕は湘南ベルマーレに声をかけてもらえていなかったら、プロサッカー選手になることができていなかったと思います。
そして今日までの約5年間、浮嶋前監督や信頼して起用し続けてくださった山口監督を始めとするコーチングスタッフ、チームメイト、メディカルスタッフ、マネージャー、クラブスタッフ、スポンサー企業の皆さま、どんなときも熱く応援してくれたファン・サポーターの皆さま、素晴らしい方々に恵まれて、かけがえのない時間を過ごすことができました。
上手くいくことばかりではありませんでしたが、この恵まれた環境で試行錯誤を繰り返した日々は、僕にとって大きな財産となりました。
今回、移籍するべきかどうかを真剣に悩みましたが、選手として今よりも更に成長するために、新たな環境で勝負することが大切だと考え、この決断に至りました。自分はまだまだ未熟ですが、目の前のことをコツコツと積み重ねていきたいと思います。
サッカーを頑張っていれば、きっとまたお会いできる日がくると思います。
その時はよろしくお願いします!
5年間本当にありがとうございました。」
平岡は履正社高から2021年に湘南へ加入。今季はJ1リーグ戦28試合で4得点、ルヴァンカップ2試合で1得点を挙げたほか、天皇杯2試合に出場した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF平岡大陽
(ひらおか・たいよう)
■生年月日
2002年9月14日(23歳)
■出身地
兵庫県
173cm/66kg
■経歴
長尾ウオーズフットボールクラブ-C大阪西U-15-履正社高-湘南
■出場歴
J1リーグ:106試合9得点
リーグカップ:17試合3得点
天皇杯:8試合1得点
■コメント
▽京都側
「京都サンガF.C.に関わるすべての皆様、
この度、湘南ベルマーレより加入することになりました、平岡大陽です。
自分を必要としてくれたこのクラブの力になれるように、精一杯頑張りたいと思います。
サンガスタジアムでサポーターの皆様と共に戦うことを楽しみにしています!
これからよろしくお願いします!」
▽湘南側
「この度、京都サンガF.C.へ移籍することになりました。
夢だったプロの世界へ導いてくれたこのクラブに心から感謝しています。僕は湘南ベルマーレに声をかけてもらえていなかったら、プロサッカー選手になることができていなかったと思います。
そして今日までの約5年間、浮嶋前監督や信頼して起用し続けてくださった山口監督を始めとするコーチングスタッフ、チームメイト、メディカルスタッフ、マネージャー、クラブスタッフ、スポンサー企業の皆さま、どんなときも熱く応援してくれたファン・サポーターの皆さま、素晴らしい方々に恵まれて、かけがえのない時間を過ごすことができました。
上手くいくことばかりではありませんでしたが、この恵まれた環境で試行錯誤を繰り返した日々は、僕にとって大きな財産となりました。
今回、移籍するべきかどうかを真剣に悩みましたが、選手として今よりも更に成長するために、新たな環境で勝負することが大切だと考え、この決断に至りました。自分はまだまだ未熟ですが、目の前のことをコツコツと積み重ねていきたいと思います。
サッカーを頑張っていれば、きっとまたお会いできる日がくると思います。
その時はよろしくお願いします!
5年間本当にありがとうございました。」