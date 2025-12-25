「はい美人」「たまらん」なでしこDF清水梨紗が元日向坂46メンバーとXmas2ショット
リバプールウィメンの日本女子代表(なでしこジャパン)DF清水梨紗が24日に自身のインスタグラム(@risa_shimizu_2)を更新し、日向坂46の元メンバーで女優の影山優佳さんとのツーショットを披露した。
清水は「クリスマスかげちゃん #christmas #クリスマス」と綴り、複数の写真をアップ。クリスマスツリーの前で撮った私服姿のツーショットなどが収められている。
コメント欄では「鬼可愛い」「はい美人」「今日もおキレイ」「芸能人より美しいのでは⋯」「癒される」「たまらん」「天使が舞い降りたー!」「クリスマス姉妹!」「全体的に尊い」と絶賛の声が集まった。
