King & Princeの永瀬廉が12月24日に自身のInstagramを更新し、福山雅治との2ショットを披露した。

【写真】イルミネーションをバックに福山雅治との笑顔の2ショットを公開した永瀬廉

■『ラストマン』共演の福山雅治、大泉洋との2ショットを公開

永瀬と福山雅治が共演した映画、『ラストマン -FIRST LOVE-』が12月24日に公開された。

永瀬は「本日（12月24日）からラストマン公開です 大好きなお2人と写真とっていただきました ありがとうございます！」とコメント。イルミネーションを背景に、黒のアウターに白いTシャツ纏い、ストールを首にかけた福山と黒のフード付きダウンジャケットを着た永瀬が並んでいる。ふたりの晴れやかな笑顔が印象的だ。永瀬の肩に手を回しガッチリと引き寄せている福山の姿からも世代を超えた”最強バディ”の信頼関係を感じられる1枚だ。

さらに、もう1枚の写真も公開。劇中の緊迫感を物語るような傷メイクを施した大泉洋とのスーツ姿の自撮り2ショットも披露された。こちらはふたりともクールでシリアスな表情を浮かべている。

SNSには「絵になるおふたり」「豪華すぎてヤバい」「どちらの2ショットも素敵です」「破壊力すごい」と熱狂しているファンの声が集まっている。

