LE SSERAFIMの（ルセラフィム）のKIM CHAEWON（キム・チェウォン）がInstagramを更新。愛犬と一緒にクリスマスを楽しむ姿を公開した。

■LE SSERAFIMの5人が本気のクリスマス仮装をした集合ショットも公開

チェウォンはまずクリスマスツリーの写真をアップし、続いて2枚目からは、ツリーの前に佇む自身と愛犬のツーショットを公開。愛犬のシロはサンタ帽型のフードを被り、なんとも愛くるしい姿だ。そしてチェウォンはgelato pique（ジェラート ピケ）のふわふわウェアをまとい、シロとおそろいのような赤い帽子とマフラー、靴下を着用して、楽しそうな笑顔を浮かべている。

4枚目は仲睦まじげにチェウォンがシロを抱っこし、頬を寄せ合う姿。そして5枚目ではチェウォンがシロを愛おしそうに見つめ、ペロリと舌を出した。

また7枚目では、LE SSERAFIMのメンバーがクリスマスの仮装をした集合写真を公開。KAZUHA（カズハ）はクリスマスツリー、SAKURA（サクラ）は雪だるま、HONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）はトナカイと、それぞれに本気の扮装を見せている。

SNSでは「シロさんとおそろ可愛すぎる」「クリスマスのチェウォンたまらない」「冬の妖精」「おもろフィム全開」など絶賛の声が殺到している。

■ルセラチェウォンが引き締まったウエストを披露した私服ショットを公開

またチェウォンはInstagramでヘソ出しスタイルの私服ショットを公開。ベージュのトップスにブラウンパンツをローライズで履き、引き締まったウエストを披露している。