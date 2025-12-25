お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（51）が24日深夜「漫才サミットのオールナイトニッポン〜ラジオ・チャリティ・ミュージックソンSP〜」（水曜深夜1・00）に出演。T&D保険グループ新語・流行語大賞」のトップ10に選ばれた「二季」を最初に言い始めたのは自分だと話した。

話題は今年の流行語に。伊達は「二季」に言及した。お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之が「ウエストランドも参戦したの知ってます？」とお笑い「ウエストランド」の井口浩之が自分が言い始めたと言っていることに触れると、伊達は「もっと僕早いんですよ、実は。僕は9年前です」と主張。相方の富澤たけしは「だいぶ前から言ってましたよ」と伊達に同意した。

塙が「二季って言っていました？秋がなくなったはみんな言ってたじゃないですか？」と確認すると、伊達は「それは言ってないです。もう二季だから」と即答。ナイツは疑心暗鬼だった。

二季は、地球温暖化の影響で春夏秋冬という四季が夏と冬の二季化していることを意味する言葉。二季をめぐっては井口だけでなく、お笑いコンビ「おぎやはぎ」矢作兼も「俺が日本で初めて言った」と言っている。

塙が「井口はYouTubeかなんかで証拠が残ってるんですよ。8年くらい前にいったやつが」と明かすと、伊達は「富澤は生き証人だもんね。俺がずっと言ってるもんね」と富澤に確認。富澤は「（伊達は）9年前から言ってます」と伊達を支持した。

「ナイツ」土屋伸之が「何かに残ってるんですか？」と聞いたが、証拠は残っていなく、富澤の記憶頼りだという。伊達は「富澤が暗記してるんです」と訴え、一同の笑いを誘った。