【SV男子 第8節見どころ】世界クラブ選手権2位の大阪Ｂがリーグ首位のサントリーと開幕以来の対戦！
「2025-26 大同生命SVリーグ」の男子第8節は27日（土）と28日（日）に計5つのカードが実施される。
■サントリーサンバーズ大阪 vs 大阪ブルテオン
今年最後の開催節そしてホームゲームを戦うサントリーは先週閉幕した令和7年度天皇杯（JVA全日本バレーボール選手権大会）で連覇を目指したものの準々決勝で敗退。最終的にリーグトップスコアラーのドミトリー・ムセルスキーや主力ミドルブロッカーの小野寺太志がコートに立たないまま悔しい結末を迎えることになったが、この結果を糧にメンバーたちはさらに強くなることを誓う。天皇杯明け最初のSVリーグとあって仕切り直しといきたいが、しかし今節で迎えるは大阪B。先週閉幕した2025男子世界クラブ選手権大会で日本チーム史上初の準優勝に輝き、銀メダルを首から下げて帰国する。現在ともに13勝1敗で首位を争う両者が激突。勝利で2025年を締めくくるのはどっちだ!?
■VC長野トライデンツ vs 東京グレートベアーズ
前回対戦した第3節では東京GBが2戦とも勝利を収めた。今節をホームで戦うVC長野は地の利を活かしてリベンジを目指したいところ。令和7年度天皇杯でVC長野はチームにとって初戦となる3回戦で敗れ、公式戦は現在8連敗中。チームトップスコアラーのマシュー・ニーブスやエースアタッカーの工藤有史が、チーム全体における1セットあたりのブロック決定本数2.27本でリーグ3番目に名を連ねる東京GBの強固な壁をこじあけることができるか。その東京GBは天皇杯で準決勝敗退、それも2セットを先取しながらの逆転負けだった。とはいえベスト4という成績は、チャンピオンシップに初進出を果たした昨シーズンに続いて、着実と階段を上っている証し。歩みは、止めない。
■ジェイテクトSTINGS愛知 vs 広島サンダーズ
第3節の対戦時では1勝1敗と痛み分けに終わったカードが、今度はSTINGS愛知のホームで実施される。注目は両チームのミドルブロッカー陣。第3節のGAME1では広島THの三輪大将が両チームを通して最多4本のブロックポイントを叩き出すと、翌GAME2ではSTINGS愛知の岩本大吾が同様に最多4本のブロックポイントでチームを勝利に導きリベンジを果たした。そして広島THには西本圭吾、STINGS愛知には髙橋健太郎（そのGAME2では岩本に続いて3本のブロックシャット）という歴代のリーグトップブロッカーが在籍している。両チームとも豪快なアタックを放つ外国籍選手が攻撃の中心を担っており、そのアタックをはね返す彼らの空中戦は見応え十分。是非ご堪能あれ。
■ウルフドッグス名古屋 vs 日本製鉄堺ブレイザーズ
令和7年度天皇杯で4大会ぶり3度目の優勝を飾ったWD名古屋だが、たとえ結果を残しても貪欲に改善点と向き合うのは脈々と受け継がれるチームのスタイル。むろん、シーズンはまだまだこれからとあって、さらなる進化をにらんでいる。今節ホームに迎える日鉄堺BZとは先んじて天皇杯の準々決勝で対戦し、そこではストレート勝ちを収めた。とはいえ日鉄堺BZに加入したアメリカ代表の伝説的エースアタッカー、マシュー・アンダーソンのサーブに苦しむ時間帯もあり、警戒を怠るわけにはいかない。その日鉄堺BZも現在3勝11敗の9位と低空飛行が続くが、是が非とも白星をあげて年明けからの逆襲へ弾みをつけたいところだ。
■ヴォレアス北海道 vs 東レアローズ静岡
この12月は北の大地からセンセーショナルな風を吹かせたヴォレアス。令和7年度天皇杯では準々決勝で昨年度大会王者のサントリーを下し、VC長野との3回戦、東京GBとの準決勝ではいずれもフルセットの激闘を制して勝ち上がり、チーム史上最高成績となる準優勝に輝いた。さらなる飛躍を予感させる中、年内最後のホームゲームは今季初対戦となる東レ静岡を迎え撃つ。その東レ静岡も天皇杯では準々決勝で敗れたとはいえ、最後はSTINGS愛知と死闘を繰り広げた。現在2勝10敗でリーグ最下位に沈んでいるものの、大砲のキリル・クレーツを筆頭にポテンシャルを秘めた選手たちの爆発力は脅威。あなどることなかれ。
■SVリーグ男子第8節 試合日程・放送情報・配信情報
サントリーサンバーズ大阪 vs 大阪ブルテオン
▼日時
GAME1：12月27日（土）13時05分～
GAME2：12月28日（日）13時05分～
▼会場
おおきにアリーナ舞洲
▼放送
GAME1：GAORA SPORTS
GAME2：GAORA SPORTS、BS12
▼配信
GAME1:J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!
GAME1:J SPORTSオンデマンド
VC長野トライデンツ vs 東京グレートベアーズ
▼日時
GAME1：12月27日（土）14時05分～
GAME2：12月28日（日）13時05分～
▼会場
エア・ウォーターアリーナ松本
▼放送
なし
▼配信
J SPORTSオンデマンド
ジェイテクトSTINGS愛知 vs 広島サンダーズ
▼日時
GAME1：12月27日（土）14時05分～
GAME2：12月28日（日）14時05分～
▼会場
岡崎中央総合公園総合体育館
▼放送
なし
▼配信
J SPORTSオンデマンド
ウルフドッグス名古屋 vs 日本製鉄堺ブレイザーズ
▼日時
GAME1：12月27日（土）14時35分～
GAME2：12月28日（日）13時35分～
▼会場
エントリオ
▼放送
GAME1：J SPORTS 3
GAME2：なし
▼配信
GAME1:J SPORTSオンデマンド
GAME2:J SPORTSオンデマンド、SVリーグFree Live GAME!
ヴォレアス北海道 vs 東レアローズ静岡
▼日時
GAME1：12月27日（土）19時05分～
GAME2：12月28日（日）19時05分～
▼会場
北海きたえーる
▼放送
なし
▼配信
J SPORTSオンデマンド