お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が25日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。今年の名場面を振り返るコーナーで、今年6月に俳優であり妻の蒼井優と共演した後の自宅でのやりとしりについて語った。出演時には山里が蒼井とのプライベートに関する出演者からの質問攻めに、照れてしどろもどろになる様子が放送されていた。

山里は、6月の放送後、帰宅した後で「（蒼井が）『なんか今日、大丈夫だったかな？』みたいなことを心配して、（山里が）『大丈夫だったんじゃない』という話をして見返した」と告白。見返した山里は「『大丈夫だったの』と聞くべきはオレだった」と真っ赤な顔だった。蒼井は「楽しかった」と言っていたという。

2人は6年前に結婚。それ以来、この番組で初めての共演となった。コーナーとしては、蒼井に出演者がなれ初めや一番欲しいもの、将来の高知移住などについて質問するはずだったが、途中から出演陣から、“事前通告”を無視した質問が次々と2人に投げかけられた。「家ではなんて呼んでいる」「最近2人でデートとかするんですか」「『好きだよ 愛してるよ』とかは言うのか」や、「誕生日に何をプレゼントされたか」などの質問攻めに、山里が顔を赤くしてしどろもどろになっていた。