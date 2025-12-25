かつての仲間とは…

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権最終日は21日まで、東京・代々木第一体育館で行われた。トリノ五輪金メダリスト・荒川静香さんが自身のインスタグラムを更新し、かつての“戦友”との再会を報告すると、ファンから「懐かしい」などと反響を呼んでいる。

笑顔が弾けた。クリーム色のジャケットを羽織った荒川さんの隣で、黒のコートに黄色いインナーを合わせた女性が満面の笑みでピースサイン。2002年ソルトレークシティ五輪にも出場した恩田美栄さんだ。かつて同じ氷上で滑った仲間。旧交を温めたようだ。

荒川さんが21日に自身のインスタグラムで実際の画像を公開。ファンからは「恩田さん、懐かしい〜!!」「え？え？え？ 恩田のよっちゃんも来てたの？？」「恩田さんだ 好きだったよ元気な滑り」「恩田さん久しぶりです！ 元気で何より」「荒川さんに恩田さん…リアルタイムでお二人のご活躍を拝見していました。やだ、嬉しくて泣きそう」などの声が寄せられた。

恩田さんは今大会でテクニカルスペシャリストを務めた。会場で名前がアナウンスされると、客席から大歓声を浴びていた。



（THE ANSWER編集部）