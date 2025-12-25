2026年のお正月はＢＳテレ東でアニメ初め！「SPY×FAMILYイッキ見SP」Season 1・2を一挙放送！

ＢＳテレ東では1月1日（木）から3日間連続でSeason 1・2の全37話が見られる「SPY×FAMILYイッキ見SP」を放送します。

©遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会 ©ＢＳテレ東

2026年『アニメ初め』はＢＳテレ東で！

仮初めの家族・フォージャー家が世界平和のため活躍する姿を描いた「SPY×FAMILYイッキ見SP」でお正月を楽しみましょう！

さらに、今回の「SPY×FAMILYイッキ見SP」ではデータ放送による超豪華プレゼントキャンペーンもお楽しみいただけます！

【SPY×FAMILYイッキ見SP 放送日時】

【データ放送 プレゼントキャンペーン】

1月1日（木）5:30～12:00 1月2日（金）6:00～12:00 1月3日（土）6:00～12:00

2025年12月27日（土）～2026年1月3日（土）にＢＳテレ東で放送する番組を見ると、TVアニメ「SPY×FAMILY」グッズの福袋やAmazonギフトカードが当たる！？

さらに、長く見れば見るほど応募のチャンスは増えます！

キャンペーンの詳細はこちら：https://www.bs-tvtokyo.co.jp/datapresent2025/

◇対象番組◇

2025年12月27日（土）

📺18:00～20:24 釣りバカ日誌9 📺20:30～22:00 武田鉄矢の昭和は輝いていた特別編 📺22:00～23:00 オードリー春日の知らない街で自腹せんべろSP

2025年12月28日（日）

📺17:00～19:00 お宝争奪！頂きゴルフ2025 📺19:00～20:55 戦後80年 美空ひばり沖縄で歌う 📺21:00～22:54 となりのスゴイ家アワード2025 2時間スペシャル

2025年12月29日（月）

📺17:00～19:00 ゴルフ侍、見参！海外編～オーストラリア侍～ 📺19:00～21:00 ローカル路線バス乗り継ぎの旅 第25弾 📺21:00～23:00 地の涯ての先へ 最後の秘境知床 遥かな物語

2025年12月30日（火）

📺19:00～20:54 池上彰と歩く謎解き日本地図 📺20:54～22:54 池上彰×千原ジュニア 激変！日本のおカネ2025

2025年12月31日（水）

📺18:55～20:25 孤独のグルメ2023大晦日 📺20:25～21:55 孤独のグルメ2024大晦日 📺21:55～23:25 飯尾和樹のずん喫茶～大みそかSP～

2026年1月1日（木）

📺5:30～12:00 SPY×FAMILY イッキ見SP 📺18:00～20:00 巨大マグロ戦争2025 📺20:00～22:30 大谷翔平のなぜには物語がある 📺22:30～24:00 SAMURAI達のなぜには物語がある

2026年1月2日（金）

📺6:00～12:00 SPY×FAMILY イッキ見SP 📺12:00～24:00 日本歌手協会 新春12時間歌謡祭

2026年1月3日（土）

📺6:00～12:00 SPY×FAMILY イッキ見SP 📺12:00～22:00 新春ワイド時代劇「天下騒乱 徳川三代の陰謀」 📺22:00～24:00 ひむひむゴルフ3