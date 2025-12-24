iPadは現在4モデルが揃う。強力なM4チップを搭載するiPad Proや、携帯性に優れたiPad miniなどと、どれを選ぶのがベストなのか。各モデルの特徴をまとめるとともに、アップル系YouTuberの「みずおじさん」のオススメコメントを紹介しよう。

【私が解説します！】



アップル系YouTuber・みずおじさん

20年に渡るシステムエンジニアの経験を生かし、アップルデバイスに関するお役立ち情報を配信しているYouTuber。

強力なM4チップとさらに薄くなったボディ

iPad Pro

16万6800円〜34万800円（11インチ Wi-Fiモデル アップルストア価格）

21万8800円〜39万800円（13インチ Wi-Fiモデル アップルストア価格）

動画編集などの重い作業もラクラクこなす「M4」チップを搭載。先代より大幅に薄くなったボディは、13インチモデルでわずか5.1mmとiPadで最薄となった。より精緻な書き込みができる「Apple Pencil Pro」にも対応。

【こんな使い方にピッタリ！】その性能に妥協なし！ 最高を求める人へ

「動画編集や3D制作など、がっつり作業したい人にぴったりです。とにかくパワーが桁違いで、映像も音もプロクオリティ。軽くて薄いのに性能はMac並みなので、“本気で使いたい人”にこそ選んでほしいモデルです」

Apple 11インチiPad Pro(M5):Ultra Retina XDR ディスプレイ、256GB、横向きの12MP フロント/バックカメラ、LiDAR スキャナ、Apple N1によるWi-Fi 7、Face ID、一日中使えるバッテリー - スペースブラック Apple(アップル) \168,800 （2025/12/21 15:51時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

3Dグラフィックスやゲームの描写性能も向上

iPad Air

9万8800円〜18万6800円（11インチ Wi-Fiモデル アップルストア価格）

12万8800円〜21万6800円（13インチ Wi-Fiモデル アップルストア価格）

「M3」チップを搭載し、M1チップ搭載のiPad Airよりも処理速度が2倍アップ。M3チップに搭載された高度なグラフィックス技術により、3Dグラフィックスやゲームの描写性能が大幅に向上している。

【こんな使い方にピッタリ！】迷ったらコレ！ 万能バランスモデル

「仕事にも趣味にも、どんなシーンでも対応できる万能モデルです。M3チップで処理が速く、軽くて持ちやすいのも魅力。お絵描きも動画編集もサクサクこなせるので、“何でもこなせる1台”を探している人にオススメです」

Apple 11 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ Apple(アップル) \98,800 （2025/12/21 15:50時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

iPadデビューにピッタリ！入門機としてのド定番

iPad

5万8800円〜11万800円（11インチ Wi-Fiモデル アップルストア価格）

11代目となった現行のiPad。ストレージの最小容量は128GBとなり、256GB、512GBの3種類。高性能な5コアCPU、4コアGPUを有する「A16」チップと相まって快適に使える。価格も手頃で、iPadデビューするのに最適なモデルと言える。

【こんな使い方にピッタリ！】シンプルに楽しみたい人にピッタリの1台

「動画を見たり、SNSをしたり、気軽にネットを楽しむ人にぴったりです。Apple Pencil（USB-C）にも対応していて、ちょっとしたメモやお絵描きもOK。価格も手頃で、“初めてのiPad”として安心して選べるモデルです」

Apple 11 インチ iPad (A16): 11 インチモデル、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、Wi-Fi 6、12MP フロント/12MP バックカメラ、Touch ID、一日中使えるバ ッテリー - シルバー Apple(アップル) \58,384 （2025/12/21 15:49時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

その携帯性は唯一無二だが性能に妥協はない

iPad mini

7万8800円〜13万800円（8.3インチ Wi-Fiモデル アップルストア価格）

幅134.8mm、高さ195.4mmと片手で持てるサイズながら、低反射を誇る8.3インチのLiquid Retinaディスプレイで写真や動画などを美しく描き出す。搭載する「A17 Pro」チップにより、処理速度は前世代より30％アップした。ピクセルレベルの精度を有する「Apple Pancil Pro」にも対応する。

【こんな使い方にピッタリ！】片手でも持てる！ どこでも連れていける相棒

「通勤や旅行など、外出先でもサッと使いたい人にオススメです。手帳サイズで片手でも持てる軽さが魅力。電子書籍を読んだり動画視聴にも最適で、“寝転がって使えるiPad”として一度使うと手放せなくなります」

Apple iPad mini(A17 Pro):Apple Intelligence、8.3 インチ Liquid Retina ディスプレ イ、128GB、Wi-Fi 6E、12MP フロントカメラ/12MP バックカメ ラ、Touch ID、一日中使えるバッテリー - スペースグレイ Apple(アップル) \78,800 （2025/12/21 15:48時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

※「GetNavi」2025年12月号に掲載された記事を再編集したものです。

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post アップル系YouTuber・みずおじさんが、進化したiPadの選び方を指南！ピッタリなiPadはどれだ？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.