佐田真由美48歳、ニット姿で美スタイル全開！ 「本当に美しい」「可愛い」と絶賛の声
モデル・佐田真由美が、25日までに自身のインスタグラムを更新。美スタイルを披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】佐田真由美48歳が「スタイル抜群」「美しすぎる」「理想的」 水着ショットも魅力的（6枚）
8月に48歳を迎えた佐田。SNSではトレーニングに励む姿や、美しさあふれる近影を度々披露しており、注目を集めている。
今回投稿したのは、タイトなニット姿で髪をスタイリングする様子。動画となっており、最後には腰に手をあてクールなポーズで魅せた。ファンからは「いつまでも本当に美しい方だな〜」「可愛い」「素敵」などの声が集まっている。
引用：「佐田真由美」インスタグラム（＠sadamayumi）
【写真】佐田真由美48歳が「スタイル抜群」「美しすぎる」「理想的」 水着ショットも魅力的（6枚）
8月に48歳を迎えた佐田。SNSではトレーニングに励む姿や、美しさあふれる近影を度々披露しており、注目を集めている。
今回投稿したのは、タイトなニット姿で髪をスタイリングする様子。動画となっており、最後には腰に手をあてクールなポーズで魅せた。ファンからは「いつまでも本当に美しい方だな〜」「可愛い」「素敵」などの声が集まっている。
引用：「佐田真由美」インスタグラム（＠sadamayumi）