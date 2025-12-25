道枝駿佑×生見愛瑠共演『君が最後に遺した歌』、10年間の“愛の軌跡”を切り取った場面写真解禁
なにわ男子・道枝駿佑が主演し、生見愛瑠がヒロインを演じる2026年3月20日公開の映画『君が最後に遺した歌』より、水嶋春人（道枝）と遠坂綾音（生見）の“10年間の恋”を切り取った場面写真が公開となった。
【写真】水嶋春人（道枝）と遠坂綾音（生見）の仲睦まじい場面カット（ほか4枚）
本作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で第26回電撃小説大賞を受賞した一条岬の2作目の同名小説を映画化したラブストーリー。主演に映画初単独主演となる道枝駿佑、ヒロインに生見愛瑠を迎え、“歌をつくる”時間を共にしながら、恋心を抱くも運命に翻弄され、それでも互いを愛おしむ2人の、たった10年間の恋を描く。生見は本作で歌唱とギターに初挑戦する。
メガホンを取るのは、『アオハライド』（2014）、『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』（2016）など数々の恋愛映画を作り上げ、2026年2月には『ほどなく、お別れです』の公開も控える三木孝浩。脚本には、『カノジョは嘘を愛しすぎてる』（2013）や『君の膵臓をたべたい』（2017）などを手掛けた、ラブストーリーの名匠・吉田智子。音楽は映画『糸』（2020）で第44回日本アカデミー賞・優秀音楽賞にノミネート、日本を代表する音楽プロデューサー・亀田誠治が担当する。
今回公開になったのは、本作の世界観を切り取った5点の場面写真。
詩作が趣味の水嶋春人（道枝）と、文字の読み書きが難しい「発達性ディスレクシア」を抱える遠坂綾音（生見）。春人が詞を紡ぎ、綾音が曲を奏でる。“歌をつくる”時間を共にしながら、恋心を抱くも運命に翻弄され、それでも互いを愛おしむ二人の、たった10年間の恋を描いた感涙必至のラブストーリーだ。
場面写真は、そんなふたりの10年の愛の軌跡を切り取ったものが盛りだくさん。海辺に広がる芝生の上で二人きりで歌を作り上げるまぶしい青春の日々、放課後の部室で後光に照らされながらギターを奏でる綾音の姿、そして、大人になった春人が綾音からギターを教わる温かく尊い時間。
しかし一転、目には涙を浮かべ、切ない別れを感じさせる、悲しみを隠し互いの幸せを想うふたりの姿も……。歌を通してつながっていくふたりの“10年”という月日が感じられる、切なくも愛があふれる場面写真となっている。彼らの“歌”に残された想い、そして涙が意味するものとは−。
映画『君が最後に遺した歌』は、2026年3月20日全国公開。
【写真】水嶋春人（道枝）と遠坂綾音（生見）の仲睦まじい場面カット（ほか4枚）
本作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で第26回電撃小説大賞を受賞した一条岬の2作目の同名小説を映画化したラブストーリー。主演に映画初単独主演となる道枝駿佑、ヒロインに生見愛瑠を迎え、“歌をつくる”時間を共にしながら、恋心を抱くも運命に翻弄され、それでも互いを愛おしむ2人の、たった10年間の恋を描く。生見は本作で歌唱とギターに初挑戦する。
今回公開になったのは、本作の世界観を切り取った5点の場面写真。
詩作が趣味の水嶋春人（道枝）と、文字の読み書きが難しい「発達性ディスレクシア」を抱える遠坂綾音（生見）。春人が詞を紡ぎ、綾音が曲を奏でる。“歌をつくる”時間を共にしながら、恋心を抱くも運命に翻弄され、それでも互いを愛おしむ二人の、たった10年間の恋を描いた感涙必至のラブストーリーだ。
場面写真は、そんなふたりの10年の愛の軌跡を切り取ったものが盛りだくさん。海辺に広がる芝生の上で二人きりで歌を作り上げるまぶしい青春の日々、放課後の部室で後光に照らされながらギターを奏でる綾音の姿、そして、大人になった春人が綾音からギターを教わる温かく尊い時間。
しかし一転、目には涙を浮かべ、切ない別れを感じさせる、悲しみを隠し互いの幸せを想うふたりの姿も……。歌を通してつながっていくふたりの“10年”という月日が感じられる、切なくも愛があふれる場面写真となっている。彼らの“歌”に残された想い、そして涙が意味するものとは−。
映画『君が最後に遺した歌』は、2026年3月20日全国公開。