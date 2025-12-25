サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が代表取締役社長を務めるＮｏｗＤｏ、インターネットスポーツメディア「ＳＰＯＲＴＳ ＢＵＬＬ（スポーツブル）」を運営する運動通信社、パーソルグループで新規事業を創出するパーソルイノベーションが２５日、都内で会見を行い、企業と働く人々の“活性化”を目的とした新しい企業対抗スポーツコミュニティ「ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ ＬＥＡＧＵＥ（コーポレートリーグ）」を共同で立ち上げることを発表した。

本田、ＮｏｗＤｏの鈴木良介副社長、運動通信社の若村祐介社長、パーソルイノベーションの大浦征也社長が会見に出席。２３年８月に始まった本田が考案した育成年代の４人制サッカー「４ｖ４」が、コーポレートリーグの第１弾として公式競技に採用。２６年１〜３月の期間で行う実証リーグには主催の３社やＫＤＤＩ、トヨタ自動車ら計９社が参画し、２６年度に首都圏を中心に競技を展開することも発表され、今後は全国、グローバル展開も予定されている。

組織、事業、ウェルビーイングの３つの活性化を目的とし、会見に出席した本田は「サッカー、スポーツ、コーポレートリーグからきっかけを持ち、企業にいいきっかけをもたらせたらなと思って、最終的には心身ともに健康になる姿があれば素晴らしいこと。今の時代にはぴったりなこと」と意義を説明。続けて日本の働く状況を聞かれると「今はサッカーやったり、投資をやったり、全てが働いているということとイコールと認識している。働くこと以外あまりないんですけど、僕の人生は。ただ、今後の時代はＡＩが想像を超えるスピードで発達、発展することを考えている中で、人の時間がたくさん出来てくる。もしかしたら、働く時間も減っていく。そうすると、どういう所に人は時間を作るかというと、そこでひとつコーポレートリーグは、時代を先駆けて、人の、企業の、将来あるべき姿をスタートする形になるんじゃないかなと。１０年後、またはそれ以上先に、世界に広げられる可能性も大いにあると思いますし、仮にＡＩが人のほとんどの仕事をだいたい出来る時代が来たとして、それでもどこかコミュニティに帰属する、体を動かしてスポーツをする、誰とするかというところは残り続けると思う。どんだけロボットが稼いでくれても、人が企業に所属して、貢献する形は形を変えて発展し続ける」と話した。