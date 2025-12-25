６月に再婚を発表し、第２子を出産したタレント・小林礼奈が、赤ちゃんについて公表した。

２５日までにブログに「赤ちゃんのこと」と題して記事をアップし、「まずは、２月１２日予定日でしたが未熟児として生まれたので１２月２３日生まれになりました。女の子でした！！！体重は１４００グラムです」（原文ママ）と性別と体重を報告した。

「ほんとうに、心配になるぐらい小さいです。。今は鼻から管をして生きてます」とつづり、「本来の予定では同室ですが、赤ちゃんも成長するまで入院です一緒にがんばろ、、」と説明。

「で、びっくりしたのは髪質。テンパです」と明かし、「うちの家系にテンパはいない。聞いたら尚人くんが赤ちゃんのころテンパだったんだって！３２週なのに毛がしっかりある。毛量は私似です しっかり２人の血を引き継いでるハイブリッド感がありめちゃくちゃ不思議な気持ちです」と赤ちゃんの写真をアップした。

小林は２３日のブログで「血圧の数値が高過ぎて危険とのことで…緊急で入院になりました。えええーーーー…」と報告。その後に夫の代筆で「妊娠中の、この日、緊急の帝王切開で出産しました。妊娠高血圧症候群になり、緊急で入院してそのまま帝王切開で出産しました」と出産を伝えた。

小林はお笑いコンビ「流れ星☆」のたきうえこと瀧上伸一郎と２０１６年に結婚し、同年９月に１女をもうけたが、互いにブログで“夫婦げんか”を展開し、２０年１０月に離婚。長女を連れて新潟県に移住した。６月３０日に「今年３月の彼氏募集イベントを機に付き合って間もない」という８歳年下男性との再婚を電撃発表。８月３０日に「現在妊娠５ヶ月で、出産予定は２月を予定しております」と報告した。