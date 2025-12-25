ヒプノシスマイクのオフィシャルファンクラブ“HYPSTER”がサービス開始から5周年を迎えたことを記念し、会員へ向け特別に制作された新曲「HYPSTER」のMVが会員限定で公開されることが決定した。

本楽曲はDivision All Stars 21人による完全新曲となっており、作詞・作曲・編曲は数多くのヒプマイ楽曲の制作を手掛けてきたinvisible mannersが担当している。“HYPSTER”への入会に関しては、これからの入会でも「HYPSTER」のMVを観ることが可能だ。

また、“HYPSTER”では「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- ディビジョン・ファンミーティング」のBlu-rayも会員限定商品として発売中。

■ヒプノシスマイク OFFICIAL FANCLUB “HYPSTER” ◆会費

・初年度会費6,600円（税込）

内訳：入会金 1,000円 ＋ 年会費 5,000円（1年分） ・継続年会費 5,500円（税込）

内訳：年会費 5,000円（1年分） 入会はこちら：https://hypster-fc.com/feature/entry?lang=ja

■『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- ディビジョン・ファンミーティング』Blu-ray

※公式ファンクラブ「HYPSTER」会員限定商品

Blu-ray：各4,950円（税抜 4,500円）

購入はこちら：https://hpmi.lnk.to/DFM ※既に完売している商品もございます。予めご了承ください。

