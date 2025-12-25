ËÜÅÄ·½Í¤¡¢´ë¶ÈÂÐ¹³¥ê¡¼¥°È¯Â²ñ¸«¤Ç£´¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂ³¤¯¿·¼ïÌÜºîÀ®¤Ë°ÕÍß¡Ö±ØÅÁ¤È¤«¡Ä¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½£Í£ÆËÜÅÄ·½Í¤¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë£Î£ï£÷£Ä£ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô£Ó¡¡£Â£Õ£Ì£Ì¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥ë¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë±¿Æ°ÄÌ¿®¼Ò¡¢¥Ñ¡¼¥½¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬£²£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢´ë¶È¤ÈÆ¯¤¯¿Í¡¹¤Î¡È³èÀ²½¡É¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿·¤·¤¤´ë¶ÈÂÐ¹³¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ö£Ã£Ï£Ò£Ð£Ï£Ò£Á£Ô£Å¡¡£Ì£Å£Á£Ç£Õ£Å¡Ê¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥ê¡¼¥°¡Ë¡×¤ò¶¦Æ±¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¡¢£Î£ï£÷£Ä£ï¤ÎÎëÌÚÎÉ²ðÉû¼ÒÄ¹¡¢±¿Æ°ÄÌ¿®¼Ò¤Î¼ãÂ¼Í´²ð¼ÒÄ¹¡¢¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂç±ºÀ¬Ìé¼ÒÄ¹¤¬²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡££²£³Ç¯£¸·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ËÜÅÄ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿°éÀ®Ç¯Âå¤Î£´¿ÍÀ©¥µ¥Ã¥«¡¼¡Ö£´£ö£´¡×¤¬¡¢¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥ê¡¼¥°¤ÎÂè£±ÃÆ¤È¤·¤Æ¸ø¼°¶¥µ»¤ËºÎÍÑ¡££²£¶Ç¯£±¡Á£³·î¤Î´ü´Ö¤Ç¹Ô¤¦¼Â¾Ú¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¼çºÅ¤Î£³¼Ò¤ä£Ë£Ä£Ä£É¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤é·×£¹¼Ò¤¬»²²è¤·¡¢£²£¶Ç¯ÅÙ¤Ë¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë¶¥µ»¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢º£¸å¤ÏÁ´¹ñ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡Ö£´£ö£´¡×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£¸å¤Ï¿·¤¿¤Ê¼ïÌÜºî¤ê¤Ë¤â°ÕÍß¡£¡Ö¤³¤ÎÀè¤Î¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¡£¾ÍèÅª¤ËËÜÅö¤Ë¿§¡¹¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ËÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£¤½¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬´ûÂ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¹¤²¤ë²ÄÇ½À¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤¬¡¢½ÐÍè¤ì¤Ð¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤Ï¤Þ¤¿»Â¿·¤Ê¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡£¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¤â¿·¤·¤¤¶¥µ»¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄº¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¼¡¤Ï±ØÅÁ¤È¤«¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥àÀï¤Ç¤¹¤·¡¢·ò¹¯¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤È·ë²Ì¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¶¥µ»¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆüËÜ¿Í¤Ï±ØÅÁ¹¥¤¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£