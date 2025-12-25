Dragon Ash × Age Factoryによる一夜限りのスペシャルライブ＜M bit Live 第6弾＞が2026年3月2日、東京・恵比寿LIQUIDROOMにて開催されることが発表となった。

＜M bit Live＞は、“生きていく 好きな曲がふえていく”をスローガンに、ひとりひとりの人生に音楽との出会いを届けるプロジェクト＜M bit Project＞による一夜限りのスペシャルライブ企画だ。その第6弾として、日本のバンドシーンを代表するDragon Ashと、奈良発のオルタナティヴロック気鋭バンドAge Factoryによる初の対バンが決定した。

Dragon AshはThe BONEZとのマッチアッププロジェクトを経て、全国各地を沸かせ続けた。Age Factoryは2025年に自主レーベルを設立、2026年11月には初の日本武道館公演が決定している。＜M bit Live＞ならではの世代を超えたミクスチャーバンドの組み合わせが実現したかたちだ。

チケットの先行受付は2026年1月9日よりイープラスにて。また、本日12月25日よりプロジェクトキャラクター“ビットくん”のX公式アカウントでは、ライブチケットなどの賞品が抽選で合計200名に当たるキャンペーンが実施されるほか、＜M bit Project＞オフィシャルYouTubeチャンネルでは、これまでの＜M bit Live＞のハイライト映像が公開中だ。

Dragon Ash

Age Factory

■＜M bit Live #6 Dragon Ash × Age Factory＞

2026年3月2日(月) 東京・恵比寿LIQUIDROOM

open18:00 / start19:00

出演：Dragon Ash / Age Factory

▼チケット

6,900円(税込) ※ドリンク代別途

※お一人様1公演につき4枚まで

※未就学児童⼊場不可/⼩学⽣以上チケット必要

一般発売：2/7(土)10:00〜

受付URL：https://eplus.jp/m-bit-live/

【イープラス先行】

受付期間：1/9(金)12:00〜1/19(月)23:59

受付URL：https://eplus.jp/m-bit-live/

【イープラス2次先行】

受付期間：1/24(土)12:00〜2/1(日) 23:59

受付URL：https://eplus.jp/m-bit-live/

主催：M bit Live 実⾏委員会

後援：J-WAVE

企画制作：ワイズコネクション

（問）info@ys-connection.co.jp

■＜M bit Live＞招待／プレゼントキャンペーン

応募受付期間：12月25日(木)12時00分〜2026年1月8日(木)23時59分

▼賞品

Aコース：M bit Live第6弾チケット 100名

Bコース：Amazonギフトカード5,000円分 50名

Cコース：VポイントPayギフト5,000円分 50名

▼応募方法

(1)X公式アカウント“ビットくん(@M_bit_Project)”をフォロー。

(2)X公式アカウントの希望賞品の画像をタップし、“好きな曲名”とともにポスト。

(3)当選結果がその場でポストされ、当選された方にはXのDMで賞品獲得用のURLが送信される。

※Xアカウントを非公開設定にしている場合、または公式アカウントのフォローを解除した場合は、応募対象となりません。詳細は、X公式アカウント“ビットくん(@M_bit_Project)”にて。

関連リンク

◆M bit Live オフィシャルサイト

◆M bit Project オフィシャルサイト

◆M bit Project オフィシャルX

◆M bit Project オフィシャルInstagram

◆M bit Project オフィシャルYouTubeチャンネル

◆Dragon Ashオフィシャルサイト

◆Age Factory オフィシャルサイト